دليل الأفلام العربية ليوم السبت 20 يناير

محمد فتحى:
تنشر “المال” خريطة الأفلام العربية لأهم قنوات الأفلام فى مصر بمواعيد عرضها، وإليكم خريطة الأفلام العربية ليوم السبت 20 يناير..
أوربت سينما 1:
1:00 ص – شيء في صدري
3:00 ص – مرسيدس
5:00 ص – القلب وما يعشق
7:00 ص – اين عقلي
9:00 ص – انتحار مدرس ثانوي
11:00 ص – عمر وسلمى 3
1:00 م – شيء في صدري
3:00 م – الحلال يكسب
5:00 م – تعالب أرانب
7:00 م – جمهورية إمبابة
9:00 م – مطب صناعي
11:00 م – إسكندرية نيويورك
أوربت سينما 2:
12:00 ص – دعاء الكروان
2:00 ص – حكاية حب
4:00 ص – بحبوح افندي
6:00 ص – بنات اليوم
8:00 ص – سمارة
10:00 ص – بطل للنهاية
12:00 م – دعاء الكروان
2:00 م – الكمساريات الفاتنات
4:00 م – أشجع رجل في العالم
6:00 م – حدث ذات ليلة
8:00 م – اللص والكلاب
10:00 م – النظارة السوداء
ART أفلام 1:
12:30 ص – من نظرة عين
2:30 ص – الجلسة سرية
5:15 ص – تحت الربع بجنيه وربع
7:00 ص – حبيبي نائماً
9:00 ص – الكافير
11:30ص – شارع 18
1:30 م – مرجان أحمد مرجان
4:00م – الصاغة
6:00م – دم الغزال
8:00م – عمر وسلمى
10:00 م – برد الشتا
ART أفلام 2:
12:30ص – هنا القاهرة
2:30ص – السكرية
5:15 ص – شباب مجنون جداً
7:15 ص – عصابة حمادة وتوتو
9:30 ص – حكم الزمان
11:30 ص – الوهم
1:30 م – حسن ومرقص وكوهين
3:30 م – جحيم تحت الماء
6:00م – هذا جناه أبى
8:00م – أيام اللولو
10:30م – ولا عزاء للسيدات
ART سينما:
12:00ص – البر التانى
2:00 ص – يلا عقبالكن شباب
10:00ص – يلا عقبالكن شباب
12:00م – حديد
2:00م – البر التانى
4:00م – يلا عقبالكن شباب
6:00م – حديد
8:00م – البر التانى
10:00م – يلا عقبالكن شباب
سيما:
2:30ص – شقاوة رجالة
5:00ص – يا صديقى كم تساوى
7:30ص – أخواته البنات
10:00ص – شقاوة رجالة
12:30م – المر والرمان
3:00 م – أبو كرتونة
6:00 م – يا ما انت كريم يارب
9:00 م – بستان الدم
11:30 م – كامل الأوصاف