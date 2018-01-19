ثقافة وفنون

دليل الأفلام العربية ليوم السبت 20 يناير

محمد فتحى:تنشر "المال" خريطة الأفلام العربية لأهم قنوات الأفلام  فى مصر بمواعيد عرضها، وإليكم خريطة الأفلام العربية ليوم السبت 20 يناير.. أوربت سينما 1:1:00 ص            -          شيء في صدري3:00 ص     &n
12:24 ص, السبت, 20 يناير 18 12:24 ص, السبت, 20 يناير 18

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محمد فتحى:

تنشر “المال” خريطة الأفلام العربية لأهم قنوات الأفلام  فى مصر بمواعيد عرضها، وإليكم خريطة الأفلام العربية ليوم السبت 20 يناير..

 أوربت سينما 1:

1:00 ص            –          شيء في صدري

3:00 ص            –          مرسيدس

5:00 ص            –          القلب وما يعشق

7:00 ص            –          اين عقلي

9:00 ص            –          انتحار مدرس ثانوي

11:00 ص          –          عمر وسلمى 3

1:00 م               –          شيء في صدري

3:00 م               –          الحلال يكسب

5:00 م               –          تعالب أرانب

7:00 م               –          جمهورية إمبابة

9:00 م               –          مطب صناعي

11:00 م             –          إسكندرية نيويورك

أوربت سينما 2:

12:00 ص          –          دعاء الكروان

2:00 ص            –          حكاية حب

4:00 ص            –          بحبوح افندي

6:00 ص            –          بنات اليوم

8:00 ص            –          سمارة

10:00 ص          –          بطل للنهاية

12:00 م             –          دعاء الكروان

2:00 م               –          الكمساريات الفاتنات

4:00 م               –          أشجع رجل في العالم

6:00 م               –          حدث ذات ليلة

8:00 م               –          اللص والكلاب

10:00 م             –          النظارة السوداء

 

ART  أفلام 1:

12:30 ص          –          من نظرة عين

2:30 ص            –          الجلسة سرية

5:15 ص            –          تحت الربع بجنيه وربع

7:00 ص            –          حبيبي نائماً

9:00 ص            –          الكافير

11:30ص           –          شارع 18

1:30 م               –          مرجان أحمد مرجان

4:00م               –          الصاغة

6:00م               –          دم الغزال

8:00م               –          عمر وسلمى

10:00 م             –          برد الشتا

 

ART أفلام 2:

12:30ص            –          هنا القاهرة

2:30ص              –          السكرية

5:15 ص            –          شباب مجنون جداً

7:15 ص            –          عصابة حمادة وتوتو

9:30 ص            –          حكم الزمان

11:30 ص          –          الوهم

1:30 م              –          حسن ومرقص وكوهين

3:30 م              –          جحيم تحت الماء

6:00م               –          هذا جناه أبى

8:00م               –          أيام اللولو

10:30م             –          ولا عزاء للسيدات

ART سينما:

12:00ص          –          البر التانى

2:00 ص           –          يلا عقبالكن شباب

10:00ص          –          يلا عقبالكن شباب

12:00م             –          حديد

2:00م               –          البر التانى

4:00م              –          يلا عقبالكن شباب

6:00م              –          حديد

8:00م              –          البر التانى

10:00م            –          يلا عقبالكن شباب

سيما:

2:30ص            –         شقاوة رجالة

5:00ص            –         يا صديقى كم تساوى

7:30ص            –         أخواته البنات

10:00ص          –         شقاوة رجالة

12:30م             –         المر والرمان

3:00 م              –         أبو كرتونة

6:00 م              –        يا ما انت كريم يارب

9:00 م              –        بستان الدم

11:30 م            –        كامل الأوصاف

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