دليلك لمعرفة رابط نتيجتك.. نتيجة الثانوية العامة 2023 عبر موقع المال

رابط نتيجتك.. نتيجة الثانوية العامة 2023 عبر موقع المال بعد البحث الكثير عن موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023 والتي يبحث عنها الكثير من الطلاب والطالبات للتعرف على نتيجة فور اعتمادها، إليك التفاصيل.

رابط نتيجتك.. نتيجة الثانوية العامة 2023 عبر موقع المال

توفر وزارة التربية والتعليم رابط للتعرف على نتيجة الثانوية العامة 2023 فور اعتمادها من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني من خلال موقع المال والذي سيكون خلال أول أسبوع من شهر أغسطس.

نتيجة الثانوية العامة

بدأت كنترولات الثانوية العامة في الاستعداد لتجهيز النتيجة بالشكل النهائي، حيث بدأت في مراحل مراجعة النتائج بشكل دقيق مع تكسين درجات الأسئلة المقالية والتي سيتم تصحيحها بالكنترولات مع درجات البابل شيت.

قم مرحلة رصد مع تحديد الأوائل بالشعبتين العلمي والأدبي حتى يتم عرضها على وزير التربية والتعليم لاعتمادها رسميًا وإجراء الاتصالات لتهنئة الأوائل ثم عقد المؤتمر الصحفي والإعلان عنها.

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موعد نتيجة الثانوية العامة 2023

يعتمد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بأنه سيتم الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة 2023 بأول أسبوع من شهر أغسطس، مع عقد مؤتمر صحفي للإعلان عن النتيجة وأسماء الأوائل ونسب النجاح بكل مادة ونسبة الرسوب، مع معرفة عدد الطلاب الذين انحرموا من الامتحانات بسبب الغش الإلكتروني.

كما أعلن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عن مجاميع نتيجة الثانوية العامة وعدد الحاصلين على أكثر من 95 أو 85%، وسيتم الإعلان عن موعد امتحانات الدور الثاني للطلاب الراسبين.