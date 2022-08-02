«دليفري هيرو» تنضم إلى مبادرة الميثاق العالمي للأمم المتحدة للاستدامة

أعلنت شركة دليفري هيرو، منصة التوصيل المحلية الأم لمنصة طلبات، انضمامها إلى مبادرة الميثاق العالمي للأمم المتحدة (UNGC)، تماشيًا مع استراتيجيتها لبناء شركة تستفيد منها الأجيال القادمة.

مبادرة الميثاق العالمي هي أكبر مبادرة عالمية لاستدامة الشركات وتعمل كمنصة قيادة تطوعية لتطوير وتنفيذ والكشف عن ممارسات الأعمال المسؤولة، ومن خلال مشاركتها، تنضم دليفري هيرو إلى شعبة من الكيانات الملتزمة بتحمل المسؤولية عن تأثيرها البيئي والاجتماعي – مكونة من أكثر من 15000 شركة و 3800 كيان غير تجاري، يكمن مقرها في أكثر من 160 دولة حول العالم.

مع قرار الانضمام إلى المبادرة، تلتزم دليفري هيرو بدعم مبادئ الاتفاق والمساهمة في تطوير بيئة أكثر استدامة من خلال مبادراتها المسؤولية الاجتماعية، مثل برنامج التغليف المستدام ومخطط التبرع الغذائي العالمي. يأتي قرار الانضمام أيضا في ضوء حرصها على العمل بإحدى قيم الشركة الأساسية، وهي “نحن أبطال لأننا نهتم”.

وصرح جيفري أوثام، مدير للمسؤولية الاجتماعية والاستدامة والسلامة: “نحن فخورون جدًا بوضع اسمنا في الميثاق العالمي للأمم المتحدة، مما يؤكد التزامنا المستمر باتخاذ خيارات مسؤولة في جميع مجالات أعمالنا. نحن ندرك أن هذا يأتي مع مسؤولية أكبر للإفصاح عن أنشطة أعمالنا وتحسينها باستمرار. ومع وضع هذا في الاعتبار، سنواصل دراسة ممارساتنا العالمية من أجل زيادة قدرة دليفري هيرو إلى أقصى حد من جلب أثر إيجابي، باستخدام الميثاق كدليل للسعي الدائم للوصول إلى معايير أعلى”.