اتصالات وتكنولوجيا

«دلتا مصر للمدفوعات» : إتاحة شحن عدادات المياه والغاز مسبقة الدفع على تطبيق «سهل» قبل نهاية 2022

باستخدام تقنية NFC
محمود جمال 3:42 م, الثلاثاء, 15 مارس 22 3:42 م, الثلاثاء, 15 مارس 22

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قال عبد الله عسل، العضو المنتدب لشركة دلتا مصر للمدفوعات صاحبة تطبيق سهل للدفع الرقمي ، إن شركته بصدد إتاحة خدمة شحن عدادات الغاز والمياه مسبقة الدفع عبر تقنية NFC قبل نهاية العام الجاري .


جاء ذلك خلال جلسة عقدتها الشركة اليوم الثلاثاء مع عدد محدود من الصحفيين .


وأوضح عسل أن “دلتا” بدأت عملها منذ مطلع 2020 وتقدم خدمات شحن عدادات الكهرباء مسبقة الدفع عبر خاصية الدفع اللا تلامسي باستخدام المحمول، بالإضافة إلي خدمات أخرى منها دفع فواتير المحمول وغيرها.

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علي صعيد آخر ، كشف عن دراسة الشركة  التوسع في السوق الأفريقية خلال النصف الثاني من 2023.كما تتضمن استراتيجية الشركة أيضا طرح جزء من أسهمها بالبورصة المصرية مستقبلا ، مؤكدا أن الشركة حققت معدلات نمو قوية منذ انطلاق نشاطها في عام 2020.


واضاف أن هيكل المساهمين للشركة يضم كذلك كلا من شركة إي فاينانس ومصر للمدفوعات، مبينا أن دلتا للأنظمة تستهدف زيادة قاعدة عملائها ونشر الوعي بخدماتها خلال العام الحالي 

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بقلم محمود جمال

صحفي متخصص في تغطية أخبار وزارة الاتصالات وهيئاتها وشركات التكنولوجيا المصرية والعالمية تخرج في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة عام 2010

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