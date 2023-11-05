«دلتا مصر» تقتنص مزاد قطن الإسماعيلية وبورسعيد

اقتنصت شركة “دلتا مصر” بمزاد قطن محافظتي الإسماعليلية وبورسعيد بعد فوزها بكامل الكمية البالغة 886 قنطارا، بقيمة 12400 جنيه لصنف جيزة 94 خلال الجلسة مطلع الأسبوع الجاري .

وأضافت المصادر أن قيمة الأقطان التي اشترتها الشركة من المزاد تسجل 11 مليون جنيه تقريبا، مشيرة إلى أن المزادات تشهد حاليا نوعا من الزخم والإقبال الشديد من الشركات وتمسك المزارعين بمحصولهم لآخر لحظة بهدف تحقيق أكبر مكاسب من وراء ذلك .

يذكر أنه حتى الآن تم إجراء 4 مزادات في صعيد مصر، و 3 في الدلتا وتم خلال شهر أكتوبر الماضي عقد مزاد على قطن الشرقية والدقهلية وبورسعيد والإسماعيلية كأول دفعة في الموسم .

وكشفت المصادر أنه من المرتقب أن تقام مزادات قطن جديدة على أصناف جيزة 94 و97 و98 خلال الأسبوع الجاري في الوجهين القبلي والبحري في الدقهلية وأسيوط والبحيرة والشرقية وغيرها، مضيفة أن سبب زيادة سعر القطن بالموسم الجاري مقارنة بالماضي هو تراجع المساحة ووتيرة المزادات وارتفاع سعر الدولار في السوق الموازية إذ يسجل 47 جنيها على الأقل، ويتم تصدير هذه الكميات للخارج فضلا عن اشتداد المنافسة في بداية الموسم التي تتزامن من طرح أفضل درجات نقاوة القطن في مرحلة الجني الأولى .

وكشفت المصادر أنه رغم هذه الزيادات في الأسعار مقارنة بـ 6000 جنيه فقط في الموسم الماضي إلا أن هناك عدم رضا من المزارعين مطالبين بألا يقل سعر القنطار عن 20 ألف جنيه لأن سعر الدولار تضاعف 3 مرات في السوق الموازية من 15 جنيه إلى 45 جنيها حاليا مطالبين بزيادة مماثلة .

وأوضحت المصادر زيادة مستمرة في سعر قطن الصعيد والوجه البحري نتيجة زيادة معدلات الطلب المحلي والخارجي على القطن المصري لاسيما بعد قرار الدولة بإنشاء الكثير من القلاع الصناعية الجديدة خاصة في المحلة .

كانت الحكومة قد قررت تخفيض صادرات القطن إلى 50 % فقط من الإنتاج مقارنة بالنسب التي كانت خلال العام الماضي وهي 20 % للسوق المحلية و80 % للتصدير مشيرا إلى أن بعض الدول مثل الهند وباكستان والصين تحقق عوائد ضخمة من وضع “لوجو” القطن المصاري علي الماركات التي تصنع هناك وتصدرها .

وأضافت المصادر أنه تم إرجاء عدد من المزادات في الوجه البحري لسبببن الأول هو تجميع كمية أكبر من القطن وأيضا انسحاب المزارعين رافضا لسعر الترسية مضيفة أنه يحق للمزارع سحب محصوله وأجولة القطن حتى بعد الترسية مع سداد غرامة بقيمة 50 جنيها قيمة الخدمات التي حصل عليها في مركز التجميع .

وكشفت المصادر أنه تم خلال الموسم الجاري تطبيق آلية لتسويق القطن “الفضلة ” من الموسم السابق حيث سيتم خصم 10 % من قيمة القنطار القديم مقارنة بالجديد لنفس الصنف .

وتقوم منظومة تسويق القطن برئاسة مصر لحليج القطن بالإشراف على إجراء المزادات فى الوجهين البحرى والقبلي، وتضم ممثلين عن وزارات الزراعة والتجارة وقطاع الأعمال وجمعية القطن ولجنة تجارة القطن بالداخل، وهيئة تحكيم القطن.