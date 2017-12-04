دلتا للإنشاء والتعمير: جارى الطعن على حكم تغريم وإيقاف مجلس الإدارة

رجب عزالدين: كشفت شركة دلتا للإنشاء والتعمير، أن الحكم الصادر ضد رئيس مجلس إدارتها، تم فى دعوى رفعتها الهيئة العامة للرقابة المالية. وقضت محكمة جنح اقتصادية القاهرة فى 29 نوفمبر المنصرم بتغريم رئيس مجلس دلتا للإنشاء مصطفى علبة، نصف مليون جنيه، ومنعه من ممارسة النشاط لمدة سنة . وقالت الشرك

رجب عزالدين:



كشفت شركة دلتا للإنشاء والتعمير، أن الحكم الصادر ضد رئيس مجلس إدارتها، تم فى دعوى رفعتها الهيئة العامة للرقابة المالية.

وقضت محكمة جنح اقتصادية القاهرة فى 29 نوفمبر المنصرم بتغريم رئيس مجلس دلتا للإنشاء مصطفى علبة، نصف مليون جنيه، ومنعه من ممارسة النشاط لمدة سنة .

وقالت الشركة إن تلك الجنحة مقامة من نيابة الشئون المالية والتجارية بناء على طلب اتخاذ إجراءات التحقيق، ورفع الدعوى الجنائية، المقدم من الهيئة العامة للرقابة المالية، لعدم تنفيذ قرار الاستحواذ على كامل الأسهم.

وتابعت الشركة أنها ستقوم باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للطعن على الحكم، ولم يتم تحديد جلسة للاستئناف حتى الآن.

وتراجعت أرباح الشركة إلى 4.5 مليون جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من 2017، مقابل أرباح بلغت 6.7 مليون جنيه بالفترة المقارنة.

يبلغ رأسمال الشركة 231 مليون جنيه موزعا بين 23 مليون سهم بقيمة اسمية عشرة جنيهات للسهم الواحد.

