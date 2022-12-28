«دلتا» للأدوية تحقق 459 مليون جنيه مبيعات خلال 6 شهور

حققت شركة «دلتا » للأدوية مبيعات بقيمة 459 مليون جنيه في سوق الدواء المصرية، خلال أول 6 شهور من عام 2022.

ووصلت مبيعات الشركة 914 مليون جنيه في سوق الدواء المصرية، خلال عام 2021.

وتعد «دلتا فارما» شركة أدوية مصرية، تأسست عام 1997، ودشنت مصنع بدأ الإنتاج فعليًا عام 2000، ولديها 100 منتج يباع في سوق الأدوية المصري.

وفي سياق متصل، قال الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، إنَّ تسعير الأدوية في مصر، يوزع بين عدة عوامل أبرزها تكلفة المواد الخام.

وأكد – في تصريحات خاصة لـ «المال» – تفاوت أرباح الشركات بين 10 إلى 15 % من نسبة المبيعات بعد خصم تكاليف الإنتاج.

وأوضح «عوف» أنه من المتوقع أن تكون هناك زيادة جديدة في أسعار الأدوية بعد زيادة سعر الدولار مؤخرًا، متوقعًا عدم وصول تلك الزيادة إلى أدوية الأمراض المزمنة.

يذكر أن سوق الدواء المصري شهد زيادة مؤخرًا في عدد من الأصناف المهمة، وعللت عدد من الشركات زيادة الأسعار لتوفير النواقص للمرضى، خاصة بعد تقدم الشركات بطلبات لهيئة الدواء المصرية لمراجعتها في أعقاب زيادة سعر صرف الدولار الأخيرة.

وقال الدكتور جمال الليثي، رئيس غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات، إن صناعة الدواء تغطي 75% من احتياجات مصر من حيث القيمة المالية، و93% من عدد الوحدات الدوائية.

وأضاف «الليثي» – في تصريحات خاصة لـ «المال» – أن هناك حاجة لنظام واضح لتسعير أو لتداول الدواء في مصر، لأن الأمر حاليًا معتمد على بعض الاجتهادات، بدون ثوابت واضحة وليس الأفضل للكثير من المستثمرين، خاصة أن صناعة الدواء تطورت كثيرًا خلال الفترة الأخير، لافتًا إلى ضرورة استحداث أدوات رقابية جديدة تناسب التطور.