«دلتا فارما» تحقق مبيعات بقيمة 914 مليون جنيه وشركة إماراتية تخطط لشرائها

حقتت شركة «دلتا فارما» مبيعات بقيمة 914 مليون جنيه في سوق الدواء المصري، خلال عام 2021.

وتعد «دلتا فارما» شركة أدوية مصرية، تأسست عام 1997، ودشنت مصنع بدأ الإنتاج فعليًا عام 2000، ولديها 100 منتج يباع في سوق الأدوية المصري.

وعلمت «المال» من مصدر مطلع بالشركة، سعي الشركة القابضة الإماراتية، التابعة للصندق السيادي، الاستحواذ على شركة الدلتا للصناعات الدوائية «دلتا فارما».

وتوقع المصدر أن قيمة الصفقة تصل إلى مليار جنيه، حال إتمامها، موضحًا أن المفاوضات فى مراحل متقدمة، ولم يتم حتى الآن الانتهاء من جميع تفاصيل الصفقة.

وفي سياق متصل، قال الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، إنَّ تسعير الأدوية في مصر، يوزع بين عدة عوامل أبرزها تكلفة المواد الخام.

أكد في تصريحات خاصة لـ «المال»، تفاوت أرباح الشركات بين 10 إلى 15 بالمئة من نسبة المبيعات بعد خصم تكاليف الإنتاج.

وأوضح «عوف» أنه من المتوقع أن تكون هناك زيادة جديدة في أسعار الأدوية بعد زيادة سعر الدولار مؤخرًا، متوقعًا عدم وصول تلك الزيادة إلى أدوية الأمراض المزمنة.

يذكر أن سوق الدواء المصري شهد زيادة مؤخرًا في عدد من الأصناف المهمة، وعللت عدد من الشركات زيادة الأسعار لتوفير النواقص للمرضى، خاصة بعد تقدم الشركات بطلبات لهيئة الدواء المصرية لمراجعتها في أعقاب زيادة سعر صرف الدولار الأخيرة.