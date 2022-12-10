«دلتا فارما» تحقق مبيعات بقيمة 212 مليون جنيه خلال الربع الأول من 2022

حققت شركة «دلتا فارما» مبيعات بقيمة 212 مليون جنيه في سوق الدواء المصرية خلال الربع الأول من عام 2022.

ووصلت مبيعات الشركة 914 مليون جنيه في سوق الدواء المصرية، خلال عام 2021.

وتعد «دلتا فارما» شركة أدوية مصرية، تأسست عام 1997، ودشنت مصنع بدأ الإنتاج فعليًا عام 2000، ولديها 100 منتج يباع في سوق الأدوية المصري.

قال الدكتور جمال الليثي، رئيس غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات، إن صناعة الدواء تغطي 75% من احتياجات مصر من حيث القيمة المالية، و93% من عدد الوحدات الدوائية.

وأضاف «الليثي» في تصريحات خاصة لـ «المال» أن هناك حاجة لنظام واضح لتسعير أو لتداول الدواء في مصر، لأن الأمر حاليًا معتمد على بعض الاجتهادات، بدون ثوابت واضحة وليس الأفضل للكثير من المستثمرين، خاصة أن صناعة الدواء تطورت كثيرًا خلال الفترة الأخير، لافتًا إلى ضرورة استحداث أدوات رقابية جديدة تناسب التطور.

وأشار إلى أن هناك 170 مصنعًا للدواء في مصر توفر ما يقرب من 500 ألف وظيفة، مشيرًا إلى أن قطاع صناعة الدواء قوي، ولكن هناك حاجة لتنظيم هذه الصناعة.

يذكر أن سوق الدواء المصرية شهدة زيادة مؤخرًا في عدد من الأصناف المهمة، وعللت عددا من الشركات زيادة الأسعار لتوفير النواقص للمرضى، خاصة بعد تقدم الشركات بطلبات لهيئة الدواء المصرية لمراجعتها في أعقاب زيادة سعر صرف الدولار الأخيرة.