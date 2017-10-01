دلتا الزراعية تستثمر 20 مليون جنيه فى الزيتون

معتز محمود قال المهندس طارق أحمد ربيع، رئيس مجلس إدارة شركة دلتا للتنمية الزراعية، إن الشركة انتهت من استصلاح مزرعتها التجريبية بواحة سيوة وزراعتها بالكامل بأشجار الزيتون، وتبلغ مساحتها 230 فدانا.وأضاف لـ "المال" أن إجمالى الاستثمارات التى أنفقتها الشركة على المشروع حتى الأن تبلغ نحو 20 ملي

معتز محمود

قال المهندس طارق أحمد ربيع، رئيس مجلس إدارة شركة دلتا للتنمية الزراعية، إن الشركة انتهت من استصلاح مزرعتها التجريبية بواحة سيوة وزراعتها بالكامل بأشجار الزيتون، وتبلغ مساحتها 230 فدانا.

وأضاف لـ “المال” أن إجمالى الاستثمارات التى أنفقتها الشركة على المشروع حتى الأن تبلغ نحو 20 مليون جنيه، وتشمل سعر الأرض المدفوع للمحافظة.

وكشف عن أن الشركة تسلمت من محافظة مطروح مؤخراً العقود النهائية لتملك الأرض، رافضاً الإفصاح عن التكلفة. وأوضح أن الشركة بدأت فى استصلاح الأرض منذ 2007.

وأنهت محافظة مطروح إجراءات نقل ملكية أرض منتجع شالى، وهو مشروع سياحى بواحة سيوه، بالإضافة إلى عقود المزرعة التجريبية لشركة دلتا للتنمية، عقب التزام أصحاب المشروعين ببنود التعاقد، وسداد المستحقات المالية للدولة.

يُشار إلى أنه منذ تنظيم محافظة مطروح المؤتمر الاقتصادى الدولى الأول فى أكتوبر 2015، بلغ إجمالى عدد المشروعات الاستثمارية التى تم توقيعها أكثر من 18 مشروعا، تم وضعها ضمن المخطط الإستراتيجى للدولة، بتكلفة استثمارية تصل إلى 120 مليار جنيه.