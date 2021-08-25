نقل وملاحة

«دلتا إيرلاينز» تضيف 200 دولار إلى أقساط تأمين غير المطعمين

ألزمت شركات أخرى موظفيها بالتطعيمات
أيمن عزام 7:31 م, الأربعاء, 25 أغسطس 21 7:31 م, الأربعاء, 25 أغسطس 21

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تعتزم شركة دلتا إيرلاينز إضافة 200 دولار على أقساط تأمين غير المطعمين من موظفي الشركة، بدءًا من نوفمبر المقبل بغية مساعدتها على تحمل تكاليف جهود مكافحة كوفيد- 19.

زيادة أقساط تأمين غير المطعمين

ورَدَ القرار ضمن مذكرة للرئيس التنفيذي للشركة إيد باستيان بغرض تشجيع الموظفين على تلقّي التطعيمات.

وفي المذكرة قال باستيان إن الزيادة “ستكون ضرورية لتلافي الأخطار المالية التي يخلقها قرار الامتناع عن التطعيم.”

وأضاف أن متوسط بقاء مرضى كوفيد- 19 في المستشفى رفع التكاليف التي تتحملها الشركة إلى 40 ألف دولار للفرد.

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وقال المدير التنفيذي لشركة دلتا إن الموظفين غير المطعمين سيطلب منهم ارتداء الكمامات داخل الأماكن المغلقة لحين استقرار معدلات تفشي كوفيد- 19.

وأضاف أنه بداية من 12 سبتمبر المقبل، سيطلب من الموظفين الأمريكيين غير المطعمين الخضوع لاختبارات أسبوعية.

وفضَّل باستيان عدم إلزام الموظفين بالتطعيم رغم أن شركات طيران أخرى مثل يونتيد وفرونتير ألزمت موظفيها بها.

وبلغ عدد موظفي الشركة 74 ألف شخص، العام الماضي، ووصل عدد المطعمين منهم إلى نسبة 75%.

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وأخبر باستيان الموظفين، الأربعاء، بأن قرار إدارة الغذاء والدواء الأمريكية منح التصريح الكامل للقاح شركة فايزر هو الوقت المناسب لجعل التطعيم إلزامي.

وتابع: “ينبغي أن نشعر بالثقة بأن لقاح فايزر آمن وفعال وخضع لمراجعة صارمة تضاهي تلك التي حصلت عليها أدوية علاج السرطان والقلب”.

وبدأت الشركات زيادة أقساط التأمين بنحو 20 إلى 50 دولار شهريًّا على غير المطعمين لمساعدتها على تحمل تكاليف مكافحة كوفيد- 19، بحسب تصريحات لشركة ميرسر الاستشارية إلى موقع فوربس.

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وأضافت ميرسر أن فوائد هذه الزيادات ارتفعت خلال الأسابيع القليلة الماضية.

وشبهت الشركة الزيادات بتلك التي تفرضها الشركات بالفعل على المدخنين.

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بقلم أيمن عزام

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