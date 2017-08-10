سيـــاســة

دكروري يطعن رسميًّا على تخطيه في مجلس الدولة

نجوى عبد العزيز تقدم المستشار يحيى دكروري، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، بطعن أمام المحكمة الإدارية العليا على قرار تخطيه في التعيين رئيسًا لمجلس الدولة، رغم كونه أقدم الأعضاء والمرشح الوحيد للمنصب من جانب الجمعية العمومية لمستشاري المجلس. طالب الطعن المُقام ضد رئيس الجمهورية أصليًّا بوقف تنف
10 أغسطس، 2017 10 أغسطس، 2017

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نجوى عبد العزيز

تقدم المستشار يحيى دكروري، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، بطعن أمام المحكمة الإدارية العليا على قرار تخطيه في التعيين رئيسًا لمجلس الدولة، رغم كونه أقدم الأعضاء والمرشح الوحيد للمنصب من جانب الجمعية العمومية لمستشاري المجلس.

طالب الطعن المُقام ضد رئيس الجمهورية أصليًّا بوقف تنفيذ وإلغاء قرار تخطيه، وتعيين المستشار أحمد أبو العزم رئيسًا للمجلس، وبالتعويض عما أصابه من أضرار نتيجة هذا القرار.

ودفع الطعن احتياطيًّا بعدم دستورية القانون 13 لسنة 2017 بتنظيم تعيين رؤساء الهيئات القضائية، وبإحالته للمحكمة الدستورية العليا للفصل في الشبهات التي تعتريه.

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