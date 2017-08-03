دكتور كبدة.. أطباء ينشئون مطعمًا في شكل غرفة عمليات

وكالاتقرر عدد من الأطباء توحيد حبهم للطعام وافتتاح مطعم للوجبات السريعة يقدم "مأكولات آمنة" تخرج من مطبخ "غرفة العمليات".وتقوم فكرة مصطفى بسيوني وزملائه على الطبخ في مطبخ مصمم على هيئة غرفة عمليات، وقاموا بإدخال المصطلحات الطبية في أسماء الأطباق الخاصة بالمطعم الموجود بمحافظة البحيرة، وفق ما ذك



وكالات

قرر عدد من الأطباء توحيد حبهم للطعام وافتتاح مطعم للوجبات السريعة يقدم “مأكولات آمنة” تخرج من مطبخ “غرفة العمليات”.

وتقوم فكرة مصطفى بسيوني وزملائه على الطبخ في مطبخ مصمم على هيئة غرفة عمليات، وقاموا بإدخال المصطلحات الطبية في أسماء الأطباق الخاصة بالمطعم الموجود بمحافظة البحيرة، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.

وحاول المؤسسون سد ثغرة في السوق الذي يقولون إنه يعج بالمطاعم التي تبيع أغذية غير آمنة، إذ لا تتبع الكثير من المنافذ الغذائية الإجراءات الصحية المناسبة.

وقد استخدم هؤلاء الأطباء معرفتهم، لعمل أطعمة في متناول الجميع وذات جودة عالية، وإعدادها في المطبخ باستخدام معدات معقمة.

ويرتدي عمال المطعم ملابس وقفازات الجراحين ويقفون خلف ألواح زجاجية في مطبخ يشبه غرف العمليات وهم يعدون شطائر الكبد المشوي بينما تتوافد الزبائن لتناول مأكولاتهم.

ولا يقدم المطعم الذي أسسه مجموعة من الأطباء في يوليو الماضي ويحمل اسم (دكتور كبدة) سوى وجبات وشطائر الكبدة بمختلف أنواعها.

ويقول الأطباء مؤسسو (دكتور كبدة) إنهم يأملون في تفادي أي مخاطر بتطبيق نفس القواعد الطبية الصارمة على الوجبات تماما كما يفعلون مع المرضى في المستشفيات.