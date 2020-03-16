دكتور صبحى عبداللطيف يتساءل: بعد إلغاء الرحلات بسبب كورونا ماذا تغطى وثيقة تأمين السفر ؟

وثيقة تأمين السفر للخارج ،واحدة من أهم وثائق التأمين ، والتي قد لا يلجأ لها الكثيرون، إلا إذا تم إلزامهم علي شرائها

بعد الإنتشار السريع لفيروس كورونا ، وقيام منظمة الصحة العالمية بإعلانه وباءًا ، قامت الكثير من الدول بإغلاق حدودها أمام الأجانب الذين لا يملكون رخص إقامة ، بل قامت بعض الدول بمنع انتقال مواطنيها من مدينة لمدينة أخرى لعملية عزل صحى للحد من انتشار هذا الوباء ، مما ترتب عليه إلغاء الكثير من رحلات السفر ، وتأثر حركة السفر الدولية ، الجوية والبحرية والبرية ، بالكثير من الخسائر الناتجة عن إلغاء هذه الرحلات.

والسؤال الذى يطرح نفسه هنا، ماهى التغطيات التأمينية التى تقدمها شركات التأمين المرتبطة بهذا الشأن؟

بداية لابد من الإشارة إلي أن الغرض الأساسى من التأمين ، هو تحمل أو المشاركة فى تحمل الخسائر ، التى يتعرض لها المستأمن أو العميل، الناتجة عن تحقق الأخطار المؤمن عليها ، بشرط قيام المستأمن بسداد قسط التأمين ، ومن الوثائق التى توفرها شركات التأمين لتغطية الخسائر الناتجة عن بعض الأخطار المرتبطة بهذا السياق وثيقة تأمين السفر للخارج.

وثيقة تأمين السفر للخارج ، تصدرها شركات التأمين التى تمارس نشاط تأمينات الممتلكات والمسئوليات ،ضمن فرع تأمين الحوادث المتنوعة ، ووثيقة تأمين السفر للخارج ، واحدة من أهم وثائق التأمين ، والتي قد لا يلجأ لها الكثيرون، إلا إذا تم إلزامهم علي شرائها من قِبل الدولة التى يتوجهون إليها ، رغم أهمية هذه التغطية فى الحفاظ على ممتلكات وأمتعة المسافر بل وحمايته من أى خطر من الممكن التعرض له. فيروس كورونا

أقسام وثيقة تأمين السفر للخارج

ووثيقة تأمين السفرللخارج بها أربعة أقسام:

1- التأمين الصحى: يشمل تغطية المصاريف الطبية الطارئة للأمراض والحوادث ونقل الجثمان.

2- التأمين ضد مجموعة من الحوادث وتشمل: إلغاء أو تقصير مدة الرحلة أو فوات موعد رحلة المغادرة.

3- فقدان الحقائب فى السفر، أو تأخر وصولها فى الوقت المناسب.

4- الحوادث الشخصية.

وتقوم بعض شركات التأمين ببيع وثائق التأمين على السفر مباشرة إلى المسافرين ، كما يمكن شراء هذه الوثيقة أيضاً من خلال شركات الرحلات ، بما في ذلك شركات الطيران ، وخطوط الرحلات البحرية ، ومنظمي الرحلات السياحية التى تقدم التأمين الاختياري مباشرة للمستهلكين ، وفى كثير من الأحيان تكون هذه الوثيقة إلزامية حيث تشترط دول معينة الحصول عليها قبل السفر إليها.

وتتعاقد شركات التأمين مع المسافرين على مدة معينة وفى نطاق جغرافى معين وحسب السن يتم تحديد قسط تأمين وبشرط ألا تتجاوز الأقامة فى الرحلة الواحدة 92 يوم ، ومن المزايا التى ينتفع بها المستأمن خلال السفر ما يلى:

أولا: التأمين الصحى:

تقوم شركة التأمين بتحمل بعض التكاليف منها:

1- نفقات نقل المؤمن له او اعادته الى وطنه في حالة اصابته بمرض او حادث.

2- التكفل بالأدوية والمصاريف الطبية نتيجة مرض او جراحة أوحادث وقع خارج الوطن.

3- نفقات الإنقاذ البحرية والجبلية ، وتشمل نفقات العلاج الناتجة عن الحادث وليس عملية الإنقاذ.

4- دفع مصاريف الفندق الذي سيمدد المؤمن له اقامته به بسبب مرض أو حادث خلال السفر بحد أقصى معين.

5- التكفل بمصاريف نقل وإقامة أحد أفراد العائلة للإقامة مع المستأمن فى حالة مرضه نتيجة مرض أو حادث.

6- تكاليف مرافقة القاصر فى حالة مرض المستأمن أو تعرضه لحادث.

7- تحمل مصاريف نقل المؤمن له المتوفي ومصاريف نقل القريب المرافق.

8- تكاليف إرسال الادوية غير المتوفرة في حالة الطوارئ الى المكان الذي تحول اليه المؤمن له.

9- تعيين طبيب متخصص في الخارج.

10- رعاية الأسنان الطارئة في الخارج.

11- خدمة التواصل ، أى الاتصال بشركة تقديم المساعدة من أجل الحصول على الخدمات فى حاله المرض أو الحادث.

12- التكفل بمصاريف العودة الاضطرارية للمستأمن بسبب وقوع حادث في مسكنه ، أو وفاة أحد أفرد الأسرة.

مع الأخذ فى الاعتبار أن الأمراض الوبائية مستثناه من هذه التغطيات.

ثانيا: إلغاء أو تأخير الرحلة والأمتعة.

1- التعويض فى حالة إلغاء الرحلة.

2- التعويض فى حالة تأخير الرحلة .

3- التعويض عن فقد تذاكر الطيران والأمتعة.

4- التعويض بسبب تأخر وصول الأمتعة.

5- التكاليف الفعلية لتحديد مكان وإرسال الأمتعة والشخصية.

6- تكاليف فقد جواز السفر ورخص القيادة وبطاقة الهوية الوطنية فى الخارج.

ثالثا: الحوادث الشخصية.

فى حالة تعرض المستأمن لجروح جسدية مباشرة ولأسباب خارجية أو حادث تؤدى بصورة مباشرة أو بالضرورة إلى:

1- الموت نتيجة حادث



2- العجز الكلى الدائم

ومحدد بجدول المزايا بالوثيقة الحد الأقصى لتحمل شركة التأمين لمبلغ التعويض فى الحالات السابقة. تأمين الحوادث الشخصية

والسؤال الذى يفرض نفسه الآن فى حالة عدم الحصول على التأشيرة هل يجوز للمستأمن استرداد قسط التأمين ؟

معظم شركات التأمين تقوم برد قسط التأمين المدفوع من قبل المستأمنين بعد خصم مصاريف وثيقة التأمين من قيمة القسط ، وذلك في حالة عدم حصول المؤمن له على التأشيرة المطلوبة أو لسبب آخر قهري ، أما بالنسبة لبعض شركات التأمين التي لا تمكن مستأمنيها من الاسترداد فيعود ذلك إلى أن العقد الذى أبرمته مع مقدمى خدمات المساعدة ينص صراحة على أنه لا يحق للمستأمن المطالبة باسترداد قسط التأمين مهما كانت أسباب العدول عن السفر.

وتأسيسًا علي ذلك ، ومع الفوائد العديدة التي توفرها وثيقة تأمين السفر الدولي ، ينبغي أن يقرأ العميل بعناية كافة بنود وثيقة التأمين قبل أن يقوم بإبرامها للتعرف على نطاق التغطية ، ومبالغ التعويضات والاستثناءات والشروط التي وضعتها الشركة في وثيقة تأمينها ، وللتعرف كذلك على الواجبات التي تمليها عليه وثيقة التأمين.