دقت ساعة الطرح.. البورصة تنتظر حصص المال العام في 23 شركة

وزير البترول: توجيه اكتشافات الغاز للصناعة أولا.. ولولاها ما كان يمكن إدراج «البتروكيماويات»مصادر: سيتم رفع التداول الحر للكيانات المقيدة بالفعل إلى %45 وزير قطاع الأعمال: القائمة أولية يليها أخرى.. والتنفيذ بمعدل شركة كل شهرمصطفى طلعت:أفرجت الحكومة أمس الأحد عن قائمة الشركا

وزير البترول: توجيه اكتشافات الغاز للصناعة أولا.. ولولاها ما كان يمكن إدراج «البتروكيماويات»

مصادر: سيتم رفع التداول الحر للكيانات المقيدة بالفعل إلى %45

وزير قطاع الأعمال: القائمة أولية يليها أخرى.. والتنفيذ بمعدل شركة كل شهر

مصطفى طلعت:

أفرجت الحكومة أمس الأحد عن قائمة الشركات المزمع طرحها فى البورصة، أخيرا، ضمن المرحلة الأولى من برنامج الطروحات الحكومية، المعلن قبل نحو عامين، ضمت 23 شركة، موزعة بين ما هو مقيد للمرة الأولى وأخرى مُدرجة فعليًا، سيتم رفع نسب التداول الحر الخاصة بها.

وشملت القائمة، التى قالت الحكومة إنها أولية وتتبعها قوائم أخرى، قطاعات البترول والبتروكيماويات، والخدمات اللوجيستية، والمالية، بالإضافة إلى القطاع العقارى، والصناعة.

ومن أبرز الأسماء بالقائمة شركات الشرقية للدخان والإسكندرية للزيوت المعدنية – أموك وإنبى للبترول، وبنكا القاهرة والإسكندرية، ومصر الجديدة للإسكان، ومدينة نصر للإسكان، ومصر للألومنيوم.

ويأتى إعلان وزارة المالية عن القائمة بعد نحو شهرين من الكشف عن تعهد الحكومة لصندوق النقد الدولى، بنشر أسماء الشركات التى تعتزم بيع حصص منها فى البورصة، ضمن وثائق المراجعة الثانية للاقتصاد، التى تجريها بعثة من الصندوق لتقييم الإجراءات الإصلاحية المتفق عليها، قبل صرف دفعات القرض البالغ 12 مليار دولار.

وقالت مصادر مطلعة لـ«المال»، إن الحكومة تستهدف رفع نسب التداول الحر بشركاتها المقيدة فعليًا إلى %45، علمًا بأن شركات الشرقية للدخان ومصر للألومنيوم وأموك ستكون لها الأولوية فى التنفيذ.

وتابعت المصادر: إن المرحلة الأولى من برنامج الطرح ستتركز على شركات البترول الحكومية، فيما لن يتم طرح أى من البنوك المذكورة فى القائمة قبل النصف الثانى من العام الجارى.

وقالت «المالية» أمس، إنها عرضت خطة برنامج الطروحات على رئيس الجمهورية الذى أكد ضرورة الإسراع بالتنفيذ، والتزام جميع جهات الدولة بالخطة الموضوعة وتضافر جميع الجهود لإنجاح البرنامج فى ظل أهميته لجذب مزيد من الاستثمارات وتنشيط وزيادة حجم التداول بالبورصة المصرية.

وتتنوع مساهمات «المال العام» فى الشركات المدرجة بالبورصة بين حصص مباشرة من الهيئات الحكومية المختلفة، وأخرى عبر شركات مملوكة بالكامل لجهات حكومية، وتسيطر تلك الجهات على الحصص الأكبر من معظم الشركات التى سيتم زيادة نسب التداول الحر فيها.

وتوقعت «المالية» أن تصل القيمة الإجمالية للأسهم المطروحة ضمن برنامج الحكومة إلى 80 مليار جنيه، وأن تبلغ القيمة السوقية للشركات المطروحة 430 مليارًا، وذلك حال تراوحت النسبة المطروحة من حصة المال العام بين 15 و%30.

وقال عمرو الجارحى وزير المالية فى تصريحات تليفزيونية إن الحكومة ستبدأ طرح شركات قطاع الأعمال على مراحل، ليكون أولها بعد شهرين أو ثلاثة لحصص من شركتين، ومن المستهدف تنفيذ البرنامج ما بين 24 و30 شهرًا.

وقال وزير البترول طارق الملا، فى مؤتمر صحفى بمجلس الوزراء إن القائمة المعلنة تضم طرح حصص من 9 شركات بالقطاع لأول مرة، إضافة إلى توسيع قاعدة الملكية بشركتين مقيدتين بالفعل.

وتابع: «لم يكن من الممكن أن نطرح شركات من البتروكيماويات دون توافر المادة الخام للتغذية وهى الغاز»، مؤكدا أن الأولوية بالنسبة لاستغلال اكتشافات الغاز الأخيرة ستكون لتوجيهه إلى الصناعة قبل التصدير.

وذكر الوزير ان نجاح البرنامج خلال الفترة المعلنة سيتيح فرصاً جديدة لطرح شركات أخرى، وحتى تلك التى سيتم تأسيسها، مشيرا إلى أن هناك رهاناً على شركات مثل «الحفر» التى تعمل فى مصر وخارج مصر، بخلاف «إنبى»، التى ستكون فى مقدمة الطروحات.

واستعرض وزير قطاع الأعمال خالد بدوى الشركات التى تتبعه، وتشملها القائمة، مشيرا إلى طرح حصص من شركات لأول مرة مثل مصر للتأمين وبورسعيد ودمياط لتداول الحاويات، لافتاً إلى أهمية تنوع القطاعات المدرجة بالبورصة، بالنظر إلى التمثيل الضعيف لبعض الأنشطة الاقتصادية.

وأضاف بدوى أن القائمة الخاصة بقطاع الأعمال «أولية»، ستليها قوائم أخرى، مؤكدا أن الفترة الزمنية المحددة لإتمام هذا الطرح مناسبة جدا، لتكون بواقع شركة كل شهر تقريبا، وتابع: «أرى أنها بداية جيدة جدا لدعم البورصة المصرية وتنمية حجم التداول فيها».