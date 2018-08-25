دفن جثمان كوفي عنان بعد أسبوعين لهذا السبب

وكالاتمتابعاتأعلن الرئيس الغاني نانا أكوفو-آدو، أن جثمان الأمين العام السابق للأمم المتحدة كوفي عنان، سيوارى الثرى في بلده الأم غانا يوم 13 سبتمبر القادم.وقال الرئيس الغاني لوفد من أسرة عنان الجمعة، إن "عنان سيدفن في المقبرة العسكرية الجديدة في أكرا لأنها المكان الأنسب للراحة الأبدية للراحل كو

وكالات

متابعات

أعلن الرئيس الغاني نانا أكوفو-آدو، أن جثمان الأمين العام السابق للأمم المتحدة كوفي عنان، سيوارى الثرى في بلده الأم غانا يوم 13 سبتمبر القادم.

وقال الرئيس الغاني لوفد من أسرة عنان الجمعة، إن “عنان سيدفن في المقبرة العسكرية الجديدة في أكرا لأنها المكان الأنسب للراحة الأبدية للراحل كوفي أنان”.

واستطرد: “عنان كان أحد ألمع رجال جيله، وكان بالنسبة لي بمثابة أخ أكبر. لقد أسداني الكثير من النصائح بشأن كيفية التعامل مع القضايا الحساسة، لذلك فهو يمثّل نقطة تحوّل مهمة في حياتي”.

ولفت الرئيس الغاني إلى أن جنازة عنان ستكون “حدثا كبيرا لبلدنا”، موضحا أنه يتوقّع مشاركة العديد من رؤساء الدول وكبار ممثليها في مراسم التشييع.

وفارق عنان الحياة في أحد مستشفيات مدينة بيرن السويسرية في الساعات الأولى من صباح يوم السبت 18 أغسطس، عن عمر يناهز 80 عاما.

وتولى عنان منصب الأمين العام للأمم المتحدة في نيويورك منذ العام 1997 حتى العام 2006، ثم تقاعد وأقام في قرية سويسرية في الريف القريب من مدينة جنيف.

وحصل الدبلوماسي الأممي الراحل والأمم المتحدة معا على جائزة نوبل للسلام في عام 2001 بسبب جهوده لإصلاح المنظمة الدولية، وإعطاء الأولوية لقضايا حقوق الإنسان.