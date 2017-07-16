دفن جثمان قتيل الوراق ومطاردات بين الشرطة والمشيعيين في المقابر

إيمان عوف:شهدت مدينة شبرا الخيمة، مساء الأحد، دفن جثمان القتيل، الذي سقط في اشتباكات قوات الأمن وأهالي جزيرة الوراق بمقابر دمنهور شبرا، المجاورة لديوان قسم أول شبرا الخيمة، وسط تواجد أمني مكثف ومطاردات بين الاهالي وقوات الشرطة التي اطلقت قنابل الغاز على مئات المتظاهرين اثناء تشييع جثمان سيد ال

إيمان عوف:

شهدت مدينة شبرا الخيمة، مساء الأحد، دفن جثمان القتيل، الذي سقط في اشتباكات قوات الأمن وأهالي جزيرة الوراق بمقابر دمنهور شبرا، المجاورة لديوان قسم أول شبرا الخيمة، وسط تواجد أمني مكثف ومطاردات بين الاهالي وقوات الشرطة التي اطلقت قنابل الغاز على مئات المتظاهرين اثناء تشييع جثمان سيد الطفشان.





وقال أحد الاهالي ان حالة من الغضب اندلعت بعدما منعت قوات الامن المواطنين من السير خلف جثمان سيد الطفشان وفوجئ المشيعون بإطلاق وابل من الغاز لتفريقهم وهو ما رد عليه الاهالي بالحجارة وتم اعتقال عدد من المواطنين واحتجازهم بقسم اول شبرا الخيمة ومازالت المطاردات جاريه حتي الآن في الشوارع المحيطة بمقابر شبرا الخيمة بالقرب من ميدان المؤسسة.