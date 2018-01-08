دفن الحوت النادر ضحية النوة بالإسكندرية

متابعات أعلن الدكتور خالد فهمي وزير البيئة, أنه تم دفن الحوت النافق الذي تم العثور عليه أمس بشاطئ رشدي بالإسكندرية بمدفن صحى بمنطقة الماكس. وقال وزير البيئة – في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط مساء اليوم – إن القوات…

متابعات



أعلن الدكتور خالد فهمي وزير البيئة, أنه تم دفن الحوت النافق الذي تم العثور عليه أمس بشاطئ رشدي بالإسكندرية بمدفن صحى بمنطقة الماكس.



وقال وزير البيئة – في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط مساء اليوم – إن القوات البحرية قامت بسحب الحوت النافق بحرا وإيداعه بأحد أرصفة ميناء الإسكندرية ثم نقله برا عن طريق الكساحات والأوناش إلى وحدة الأبحاث المائية بمعهد علوم البحار بمنطقة الماكس حيث يوجد مدفن صحي مخصص لأي حيوان بحري نافق, وتم دفنه.



وأضاف فهمى أنه تم رش 5 أطنان جير حي على الحوت النافق وتغطيته بالمشمع البلاستيك لضمان سرعة عملية التحلل ومن ثم استعادة الهيكل العظمي فيما بعد للاستفادة منه في الأبحاث العلمية.



يذكر أن نوع الحوت النافق هو نفس نوع الحوت الذي ظهر في يوليو 2016 بمنطقة مارينا وهذا النوع هو أحد الحيتان المسجلة والمقيمة في المياه المصرية والمصنف عالميا مهدد بخطر الانقراض طبقا لقاعدة بيانات الاتحاد الدولي لصون الطبيعة

وذكر بيان وزارة التعليم العالي والبحث العالي أن نوة عيد الميلاد والطقس السيء وراء ما حدث للحوت النافق



وذكر بيان