دفعة جديدة من المجندين في القوات المسلحة مرحلة يناير 2018

بدور إبراهيم: صدق الفريق أول صدقى صبحى القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربى على الإعلان عن قبول دفعة جديدة من المجندين مرحلة يناير 2018 جاء ذلك خلال وقائع المؤتمر الصحفى الذى عقده اللواء أشرف عطية عبد البارى، مدير…

بدور إبراهيم:

صدق الفريق أول صدقى صبحى القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربى على الإعلان عن قبول دفعة جديدة من المجندين مرحلة يناير 2018 جاء ذلك خلال وقائع المؤتمر الصحفى الذى عقده اللواء أشرف عطية عبد البارى، مدير إدارة التجنيد والتعبئة، أشار فيه إلى قبول دفعة جديدة من شباب مصر لتأدية الخدمة العسكرية اعتبارا من 27/9/2017م وذلك وفقاً للشروط الآتية:

أولاً المؤهلات العليا:

مواليد الفترة من 1 يوليو حتي 31 ديسمبر من جميع السنوات حتى عام 1997 من خريجى جميع الكليات والمعاهد العليا حكومى وخاص الحاصلين على مؤهلهم الدراسى والمعتمدة نتيجتهم خلال الفترة من أول فبراير 2017 حتى أخر يوليو 2017 ، وخريجى كليات الطب (البشرى / الأسنان / العلاج الطبيعى / الطب البيطرى / التمريض ) الذين أنهوا سنة الإمتياز / مدة التدريب خلال تلك الفترة ، و المتخلفين من سنوات سابقة ، علي ان يتم إستقبالهم بمكاتب التجنيد والتعبئة إعتبارا من 21 اكتوبر2017 وتسجيلهم إجراء الكشف الطبى بمناطق التجنيد إعتبارا من 2-23 نوفمبر 2017.



ثانيا: المؤهلات فوق المتوسطة:

مواليد الفترة من 1 يوليو حتي 31 ديسمبر من جميع السنوات حتى عام 1997 والحاصلين على مؤهلهم الدراسى خلال الفترة من أول فبراير 2017 حتى أخر يوليو 2017 ، والمتخلفين من سنوات سابقة ، علي ان يتم استقبالهم بمكاتب التجنيد والتعبئة إعتبارا من 11 نوفمبر2017 و تسجيلهم وإجراء الكشف الطبى بمناطق التجنيد إعتبارا من 25 وحتى 27 نوفمبر 2017.



ثالثا: المؤهلات المتوسطة:

مواليد أشهر ( يناير / فبراير / مارس ) من عام 1998 والحاصلون على مؤهل متوسط ، ومواليد الأشهر الثلاث من جميع السنوات حتى عام 1997 و ما قبلها خريجى العام الدراسي 2016/2017، والمتخلفين من سنوات سابقة علي ان يتم إستقبالهم بمكاتب التجنيد والتعبئة إعتبارا من 27 سبتمبر2017 ، وتسجيلهم وإجراء الكشف الطبى بمناطق التجنيد إعتبارا من 10 اكتوبر وحتى 1 نوفمبر 2017م.

رابعاً: غير ذوى المؤهلات:

مواليد أشهر ( يناير/ فبراير / مارس ) من عام 1998 والمتخلفين من سنوات سابقة وسيتم إستقبالهم بمكاتب التجنيد والتعبئة إعتبارا من يوم 18 نوفمبر2017 على أن يتم تسجليهم وإجراء الكشف الطبى بمناطق التجنيد والتعبئة التابعة لهم فى الفترة من 28 نوفمبر وحتى 11 ديسمبر 2017م.