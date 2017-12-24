دفتر أحوال الأوبرا في 2017

- نصف مليون مشاهد فى الحفلات وعودة الفرق الأجنبية والحجز الإلكترونى أهم الإنجازات ولاء البري: عام مضى من عمر دار الاوبرا المصرية لتبلغ قلعة الثقافة والفنون عامها الـ 29 فمنذ افتتاحها فى 10 اكتوبر عام 1988 تبث فنونها وتسعى لتحقيق رسالتها السامية من نشر الفنون الجادة وبناء الانسان به

– نصف مليون مشاهد فى الحفلات وعودة الفرق الأجنبية والحجز الإلكترونى أهم الإنجازات



ولاء البري:

عام مضى من عمر دار الاوبرا المصرية لتبلغ قلعة الثقافة والفنون عامها الـ 29 فمنذ افتتاحها فى 10 اكتوبر عام 1988 تبث فنونها وتسعى لتحقيق رسالتها السامية من نشر الفنون الجادة وبناء الانسان بهدف انارة العقول وتقويم السلوك وخلال عام 2017 نجحت ادارة الاوبرا برئاسة الدكتورة ايناس عبد الدايم فى تكثيف نشاطها الفني والثقافي مما ساهم بشكل مباشر فى استهداف فئات جديدة من الجمهور وخاصة الشباب بجانب المواطن البسيط والاسر المصرية بمختلف طبقاتها ومن منطلق حرص دار الاوبرا المصرية على مبدأ الشفافية نعرض حصاد عام 2017 واهم ملامح 2018 حيث وصل عدد ضيوف الاوبرا خلال عام 2017 الى مايقرب من نصف مليون مشاهد فى 929 حفل فنى ولقاء ثقافى كان منها 202 على المسرح الكبير ، 211 على المسرح الصغير ، 112 على مسرح الجمهورية ، 116 على مسرح سيد درويش ” أوبرا الإسكندرية ” ، 70 علي المسرح المكشوف ،57 بمسرح أوبرا دمنهور ، 87 بمعهد الموسيقى العربية بالإضافة إلى 15 صالون ثقافى وامسية و59 معرضا للفنون التشكيلية منها 30 بقاعة الفنون التشكيلية ” صلاح طاهر ” ، 29 بقاعة زياد بكير بالمكتبة الموسيقية .





وتضمن البرنامج الفني خلال عام 2017 ألوان وأشكال فنية متنوعة احتضنها مختلف المسارح بالقاهرة والإسكندرية ودمنهور الى جانب مسارح مفتوحة استضافت عروضاً جماهيرية كما اعلنت عن نفسها مجموعة من الفرق الشابة والفنانين الموهوبين وكان من اهم انجازات هذا العام بدء تطبيق منظومة الحجز الاليكترونى لحفلات الاوبرا وعودة الفرق الاجنبية الى زيارة مصر والتى كان منها حفل موسيقى غنائى سلوفاكى ، الاحتفال بالعيد الوطنى للهند ، فريق ياكاراند ( المانيا ) ، ريسيتال جيتار للعازف باكورنتريا ( المكسيك ) ، حفل موسيقى يونانى ، احتفالية الشاعر الهندى طاغور ، اوركسترا ميونخ للايقاع ( المانيا ) ، اوركسترا جولدن بيل ( الصين ) ، فرقة ارسيانى للموسيقى والرقص ( جورجيا ) ، اوركسترا كييف ( اوكرانيا ) ، ريسيتال بيانو للعازف نك بارتش ( سويسرا ) ، ريسيتال غنائى احتفالاً بالعيد الوطنى للمكسيك ، رباعى الساكسفون ( كوريا ) ، فرقة فلامنكو دى مدريد ( اسبانيا ) ، فرقة الرقص الحديث ( كوريا ) ، احتفالية الشاعر اليونانى كفافيس ، ثلاثى موسيقى ( الارجنتين ) ، عرض القناة الكبيرة ( الصين ) ، ريسيتال بيانو للعازف رندانيدا ( البرتغال ) ، فرقة فيدر شبيل ( النمسا ) ، فريق كايرو ستيبس ( مصر / المانيا ) ، فرقة اوكيناوا للغناء والرقص ( اليابان ) ، مؤسسة كونسيرفتوار كاسا باتاس للفلامنكو ( اسبانيا ) ، المغنية الاسبانية ماريا ديل مار بونيت ( اسبانيا ) .

أما أوركسترا القاهرة السيمفوني بدأ عامه الـ 59 تحت اشراف المدير الفنى والقائد الاساسى المايسترو أحمد الصعيدى وقدم 53 عرضا على مختلف مسارح الأوبرا تضمنت مجموعة من اشهر المؤلفات الموسيقية الكلاسيكية العالمية كما تم استحداث سلسلة حفلات تحت عنوان اعظم المؤلفات واخرى بمناسبة مرور 120 عام على وفاة الموسيقار الالمانى يوهان برامز الى جانب الحفلات الصباحية للاطفال وتم القاء الضوء على اعمال المؤلفين المصريين التى تنتمى الى القوالب الكلاسيكية وأستضاف ايضاً عددا من القادة الزائرين والسوليستات من مختلف دول العالم منهم فيسينت أرينو بيليسر ( اسبانيا ) ، استيفان دينيس ( المجر ) ، ديفيد رودج ( الولايات المتحدة ) ومشاركة عازفة الفيولينة جانيت سونج ( الولايات المتحدة ) ، ديفيد كيرشينزى ( ايطاليا ) ، ديفيد هاندل ( الولايات المتحدة ) عازفة الفيولينة سوجى كيم ( كوريا ) ، المغنية جوليا ميشيلز ( كندا ) ، عازفة البيانو آن كيفيليه ( فرنسا ) ، عازف الساكسفون جاكوين فرانكو ( اسبانيا ) ، عازف الاوبوا بيتر اولاه ( المجر ) ، عازف البيانو تاداشي سويناجا ( اليابان ) الى جانب تقديم 3 ليالى مصرية بالنمسا فى عبور جديد للفنون والثقافة المصرية بالاضافة الى مشاركته فى فعاليات الدورة الـ 26 لمهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية وقاده المايسترو ناير ناجة وقدم رؤية اوركسترالية لمؤلفات الموسيقار الراحل على اسماعيل .

– وفرقة أوبرا القاهرة تحت اشراف مديرها الفنى الدكتورة ايمان مصطفى قدمت هذا العام 8 أوبرات عالمية هي لاترافياتا ، توسكا ، عايدة ، التليفون ، التروفاتورى ، الخادمة السيدة ، سر سوزانا وميدان الاوبرا كما شارك جميع المغنين بالفرقة في حفلات غنائية مع الاوركسترا وخلال احتفالات أعياد الكريسماس والعام الجديد بالقاهرة والاسكندرية ودمنهور .

– وفرقة البالية واصلت توهجها بنجومها وبالعروض التى اقيمت تحت أشراف أرمينيا كامل وقدمت 7 عروض من إنتاج الأوبرا هي كوبيليا ، زوربا ، رقصات نلتقى بها ، لوركيانا ، بوليرو ، القرصان وكسارة البندق .

– وقدمت فرقة الرقص المسرحي الحديث هذا العام 5 عروض هى الفيل الازرق ، مولانا ، البصاصين ، قلعة آلموت وارملة الصحراء.

– كما قدمت فرقة فرسان الشرق للتراث 3 عروض متميزة علاء الدين ، نساء من مصر والفلكلور والعصور وشهدت جميع العروض اقبالا جماهيريا كبيراً بالقاهرة والاسكندرية ودمنهور.

– أما اوركسترا اوبرا القاهرة قدم 7 احتفاليات تحمل اسم (جالا كونسرت ) بمشاركة نجوم فرقة اوبرا القاهرة تضمنت مقتطفات من اشهر الاعمال الغنائية والموسيقية العالمية الى جانب مصاحبة عروض الباليه والاوبرا.

– وللعام الثامن على التوالى نجحت دار الاوبرا فى تجديد رخصة البث المباشر لعروض اوبرا المتروبوليتان الامريكية بهدف إيجاد حالة من الرواج الفني والثقافي فى مصر وللتعريف بمختلف معالجات كنوز الاوبرات الكلاسيكية والحديثة حيث تم نقل 8 اوبرات هى روميو وجولييت ، روسالكا ، اوجين اونجين ، لاترافياتا ، روزنكافالير ، نورما ، الناى السحرى والملاك المدمر.

– كما استمرت دار الاوبرا المصرية فى اعادة إحياء التراث الموسيقى العربى حيث قدمت فرق الموسيقى العربية التابعه للأوبرا 99 حفل دورى منها 19 لفرقة عبد الحليم نويرة للموسيقى العربية ، 17 للفرقة القومية العربية للموسيقى ، 15 حفل لفرقة الموسيقى العربية للتراث ، 34 لفرقة اوبرا الاسكندرية للموسيقى والغناء العربى ، 14 حفل لفرقة الانشاد الدينى وشهدت الحفلات احياء ذكرى رموز واعلام الموسيقى العربية فى مصر والوطن العربى ونوادر المؤلفات التراثية الى جانب الاحتفالات الخاصة بالمناسبات الوطنية والاجتماعية والأعياد الرسمية كما تم استقبال الجمهور فى متحف محمد عبد الوهاب بمعهد الموسيقي العربية مجانا بمناسبة ذكري ميلاده ورحيله خلال شهرى مارس ومايو .

– بالاضافة الى فعاليات الدورة السادسة والعشرين لمهرجان ومؤتمر الموسيقي العربية والتى اقيمت على مدار 15 ليلة بمسارح الاوبرا المختلفة بالقاهرة والاسكندرية ودمنهور وتم اهدائها لروح المطرب الراحل محسن فاروق وتضمنت امسية عن الفنان السعودى الراحل طلال مداح الى جانب 45 حفل غنائى وموسيقى بمشاركة 83 نجم من 8 دول عربية هى مصر ، فلسطين ، العراق ، لبنان ، المغرب ، تونس ، الكويت ، سوريا هم نهال نبيل ( مصر ) ، وائل الفشنى ( مصر ) ، اية عبد الله ( مصر ) ، صابرين النجيلى ( مصر ) ، ايات فاروق ( مصر ) ، هانى شاكر ( مصر ) ، احمد عفت ( مصر ) ، هانى عامر ( مصر ) ، محمد متولى ( مصر ) ، محمد الخولى ( مصر ) ، مى حسن ( مصر ) ، نهى حافظ ( مصر ) ، حنان عصام ( مصر ) ، مى الجبيلى ( مصر ) ، محمد عساف ( فلسطين ) ، مصطفى النجدى ( مصر ) ، نهاد فتحى ( مصر ) ، غادة ادم ( مصر ) ، احمد ابراهيم ( مصر ) ، رحاب مطاوع ( مصر ) ، احمد سعد ( مصر ) ، محمد الحلو ( مصر ) ، ياسر سليمان ( مصر ) ، اجفان ( مصر ) ، رامى عياش ( لبنان ) ، مروة حمدى ( مصر ) ، محمد حسن ( مصر ) ، امنية ( المغرب ) ، لطفى بو شناق ( تونس ) ، سعيد عثمان ( مصر ) ، مى فاروق ( مصر ) ، عبد الله الرويشد ( الكويت ) ، محمود درويش ( مصر ) ، محمد محسن ( مصر ) ، صفوان بهلوان ( سوريا ) ، ابراهيم فاروق ( مصر ) ، ابراهيم راشد ( مصر ) ، اميمة طالب ( تونس ) ، عاصى الحلانى ( لبنان ) ، اميرة احمد ( مصر ) ، حسناء ( مصر ) ، نادية مصطفى ( مصر ) ، ياسمين على ( مصر ) ، امير دندن ( فلسطين ) ، محمد ثروت ( مصر ) ، مروان خورى ( لبنان ) ، رويدا عطية ( سوريا ) ، هانى شاكر ( مصر ) ، مدحت صالح ( مصر ) ، همام ابراهيم ( العراق ) ، ميشيل فاضل ( لبنان ) ، مروة قريعة ( تونس ) ، رحاب عمر ( مصر ) ، سعد رمضان ( لبنان ) ، على الحجار ( مصر ) ، محمد الشرنوبى ( مصر ) ، امينة خيرت ( مصر ) ، سمية وجدى ( مصر ) ، احمد عصام ( مصر ) ، ندى غالب ( مصر ) ، مصطفى سعد ( مصر ) ، ياسر سعيد ( مصر ) ، ريهام عبد الحكيم ( مصر ) ، مجد القاسم ( سوريا ) ، ايهاب ندا ( مصر ) ، انغام مصطفى ( مصر ) ، احمد محسن ( مصر ) ، احمد جمال ( مصر ) ، رضوى سعيد ( مصر ) ، صابر الرباعى ( تونس ).

– كما استضافت قلعة صلاح الدين الأيوبي فعاليات الدورة السادسة والعشرين لمهرجان القلعة للموسيقي والغناء الذى بلغ عدد حاضريه ما يزيد عن 75 الف مشاهد من مختلف طبقات المجتمع وفئاته العمرية في 29 حفل فني اقيم علي مدار 15 يوما ضم خلالها مختلف اشكال والوان الفنون الموسيقيه والغنائيه من موسيقي كلاسيكية وجاز واغاني عالميه وموسيقي عربية وانشاد دينى وغيرها , وشارك فيه نخبة متميزة من نجوم الغناء والموسيقي فى مصر والوطن العربي.

– وامتد مهرجان الاوبرا الصيفي على مدار شهرى يوليو واغسطس وضم حفل فنى أحياه نجوم الغناء والطرب بجانب عددا من الفرق التى تقدم تجارب فنية متفردة وأحتضنته أربعة مسارح منها 7 على المسرح المكشوف , 4 باوبرا دمنهور , 5 باوبرا الاسكندرية و 10 على المسرح الرومانى بمنطقة كوم الدكة بالاسكندرية.

– إلى جانب السهرات الرمضانية التى بلغ عددها 17 سهرة موسيقية وغنائية متميزة لمجموعة من الفرق ونجوم الموسيقى والغناء فى مصر بالإضافة إلى 4 ليالى عربية واسلامية لدول اندونيسيا ، تونس ، فلسطين والسودان.

– كذلك نظمت الاوبرا الدورة الخامسة لمهرجان دمنهور الدولى للفلكلور والتى استمرت لمدة سبعة ايام متصلة بمشاركة 15 فرقة من 7 دول عربية واجنبية هى مصر ، الجزائر ، الهند ، اليونان ، الاردن ، ارمينيا ، سريلانكا ، والدورة الخامسة من فعاليات مهرجان الهند على ضفاف النيل والتى اقيمت باوبرا القاهرة والاسكندرية بالتعاون مع سفارة الهند بالقاهرة.

– وواصل مركز تنمية المواهب جهوده لاعداد جيل جديد من الفنانين من خلال فصوله التى بلغ عددها 39 فصل فنى فى مختلف المجالات الابداعية منها ( غناء شرقى وغربى اوبرالى – فصل سوزوكى – البالية – كلاكيت – عود – الفيولينة – الكمان الشرقي – بيانو – الفلوت – الجيتار – قانون – صولفيج – والرسم.

– وضمن النشاط الفكرى والثقافى لدار الاوبرا استمر صالون الاوبرا الثقافى فى تحقيق اهدافه التنويرية التى ترمى الى طرح الرؤى والقضايا الفكرية والابداعية الى جانب تكريم العديد من الرواد والقامات المصرية البارزة فى مختلف المجالات وتم اقامة 15 صالون وامسية شعرية على مسارح الاوبرا بالقاهرة والاسكندرية ودمنهور كما تم تدشين صالون ثقافى شهرى باوبرا الاسكندرية بدأت فعالياته خلال شهر ديسمبر.

– كما أقيم أكثر من 259 ريسيتال موسيقى وغنائي لمجموعة من الفنانين والموسيقيين والفرق المصرية بالقاهرة والإسكندرية ودمنهور تحت اشراف الدكتور مجدى صابر رئيس البيت الفنى للموسيقى والاوبرا والباليه.

– واحيت الاوبرا افتتاح فعاليات الاحتفالات المصرية بتنصيب محافظة الاقصر عاصمة للثقافة العربية لعام 2017 حيث قدمت 5 حفلات على مسرح اعد خصيصاً لهذه المناسبة فى ساحة معبد الكرنك ، وايضاً حفلى افتتاح وختام العام الثقافي المصري الصيني بمناسبة مرور 60 عام علي العلاقات الدبلوماسيه بين البلدين والذى تواصلت فعالياته طوال العام وكان حفل الافتتاح فى معبد الاقصر واقيم الختام فى مقاطعة جوانج دونج الصينية.

– ومن اهم ملامح عام 2018 استمرار توافد الفرق الاجنبية لتقديم عروضها على مختلف مسارح الاوبرا منها فرقة باليه ديل سود الايطالية ، فرقة الطبول اليابانية ، انسامبل حورس ( مصر – المانيا ) ، تانجو ليجندس الارجنتينية ، مجموعة ميونخ الالمانية للايقاع.

– كما تتواصل عروض فرق الاوبرا حيث تقدم فرقة باليه اوبرا القاهرة باليهات بحيرة البجع ، كارمينا بورانا ، بوليرو ، لابايادير ، زوربا.

– وتقدم فرقة اوبرا القاهرة مجموعة من الاوبرات الخالدة منها عايدة لاترافياتا ، توراندوت ، الحفل التنكرى ، الارملة الطروب ، هكذا يفعلن جميعا ، الوسيط الروحانى

– وتستمر فرق الموسيقى العربية فى احياء التراث والاحتفال بذكرى رموز الكلمة والنغم العربى منهم ام كلثوم ، احمد صدقى ، عبد الحليم حافظ ، ليلى مراد ، عمار الشريعى ، عبد الرحمن الابنودى ، محمد الموجى ، مرسى جميل عزيز ، محمد عبد الوهاب ، محمد الموجى ، سيد مكاوى ، صلاح جاهين ، وردة.

– اما فرقة الرقص المسرح الحديث سقدم عروض سقوط ايكاروس ، قلعة الموت ، ارملة الصحراء عشم ابليس والانتاج الجديد احمس وممكن.

– كما تقدم فرقة فرسان الشرق عروض الفلكلور ، كاليجولا والعروض الجديدة الظاهر بيبرس – شجر الدر – الهلالى.

– ويتواصل النقل المباشر من اوبرا المتروبوليتان الامريكية فى بث اوبرات توسكا ، اكسير الحب ، لابوهيم ، سميراميس ، هكذا يفعلن جميعاً ، لويزا ميللر ، سندريلا.

– هذا الى جانب المهرجانات المتعددة التى تنظمها دار الاوبرا المصرية منها دمنهور الدولى للفلكلور ، قلعة صلاح الدين ، الرومانى ، الصيف بالمسرح المكشوف ومهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية.

– بالاضافة الى استضافة السوليستات والقادة العالميين والمصريين فى حفلات اوركسترا القاهرة السيمفونى وفعاليات صالون الاوبرا والنشاط الفكرى والثقافى واستهداف زيادة اعداد الدارسين بمركز تنمية المواهب.