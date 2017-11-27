دفاع حرية الصحافة : يجب توطين سيناء لدرء الإرهاب

إيمان عوفقال المستشار الدكتور أنور الرفاعي، المحامي بالنقض رئيس المركز الوطني للدفاع عن حرية الصحافة والإعلام، إن مصر وهي تواجه الإرهاب بالوكالة عن العالم، لا بد أن تطرح رؤى جديدة في كيفية ووسائل تلك المواجهة المقدسة ضد هؤلاء الذين لا دين لهم ولا وطن.وأضاف الرفاعي، في بيان صحفي: منذ حادث مسجد

إيمان عوف

قال المستشار الدكتور أنور الرفاعي، المحامي بالنقض رئيس المركز الوطني للدفاع عن حرية الصحافة والإعلام، إن مصر وهي تواجه الإرهاب بالوكالة عن العالم، لا بد أن تطرح رؤى جديدة في كيفية ووسائل تلك المواجهة المقدسة ضد هؤلاء الذين لا دين لهم ولا وطن.





وأضاف الرفاعي، في بيان صحفي: منذ حادث مسجد “الروضة” بالعريش والمركز الوطني للدفاع عن حرية الصحافة والإعلام في حالة انعقاد دائم للبحث عن وسائل جديدة في حرب مصر ضد الإرهاب، وخلصنا إلى أن سيناء أصبحت هدفًا لأولئك الإرهابيين الآثمين، لكننا فوجئنا ببعض الآراء التي اعتبرناها شاذة وتخرج عن السياق الوطني، وهي إخلاء سيناء من أهلها في إطار مكافحة الإرهاب، إلا أننا نطرح مقترحنا والذي يقضي بتوطين 4 ملايين مصري في سيناء، في إطار عملية التنمية الشاملة بسيناء، وأيضًا في إطار حربنا ضد الإرهاب.

ودعا المستشار الرفاعي الحكومة المصرية إلى إيجاد كل الوسائل لتوطين أربعة ملايين مصري في مجالات التنمية المختلفة، سواء كانت زراعية أو صناعية أو سياحية، وهؤلاء المصريون مع أبناء سيناء يستطيعون القضاء على الإرهاب واصطياد الإرهابيين واحدًا تلو الآخر.

واقترح أن يكون نصف هؤلاء من قدامي العسكريين المتقاعدين، الذين يعرفون قيمة وأهمية سيناء، خاصة هؤلاء الذين قضوا أعمارهم وحياتهم في سيناء، بالإضافة إلى أنهم سيكون لديهم الخبرة في مواجهة الإرهابيين، والنصف الآخر من الشباب الذين يبحثون عن فرصة عمل ويتعطشون للقيام بدور وطني، سواء في مجال التنمية أو مواجهة الإرهابيين دفاعًا عن الوطن.

وقال الرفاعي: إننا نقدم مبادرتنا ومقترحنا للقيادة السياسية والحكومة ولكل وسائل الإعلام والصحافة والباحثين والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني الوطنية لحوار وطني مجتمعي، سواء بالتعديل أو الإضافة من أجل وطن كبير بحجم مصر يدافع شعبها عن العالم كله.