دفاع حرية الصحافة : ما يحدث في النقابة لا يليق بها

إيمان عوف قال المستشار الدكتور أنور الرفاعي، المحامي بالنقض، رئيس المركز الوطني للدفاع عن حرية الصحافة والإعلام، إن نقابة الصحفيين تمر بأزمة حقيقية وعدم توافق بين أعضاء مجلس النقابة، في اجتماعه أمس؛ لمناقشة عدد من الملفات المهمة، وعلى رأسها مشروع العلاج للزملاء الصحفيين، والأزمة المزمنة

إيمان عوف





قال المستشار الدكتور أنور الرفاعي، المحامي بالنقض، رئيس المركز الوطني للدفاع عن حرية الصحافة والإعلام، إن نقابة الصحفيين تمر بأزمة حقيقية وعدم توافق بين أعضاء مجلس النقابة، في اجتماعه أمس؛ لمناقشة عدد من الملفات المهمة، وعلى رأسها مشروع العلاج للزملاء الصحفيين، والأزمة المزمنة بالنقابة وهي صحفيو الصحف الحزبية المتعطلون عن العمل بسبب إغلاق صحفهم.

وأضاف الرفاعي، في بيان صحفي، اليوم: ولم يتوقف الأمر عندالاتهامات المتبادلة بالابتزاز في اجتماع مجلس النقابة، ولكن أيضًا وبعد نهاية الاجتماع قامت مشادة بين صحفيي الصحف الحزبية مع عبد المحسن سلامة نقيب الصحفيين بعد انتهاء المهلة التي كان قد طلبها نقيب الصحفيين فور انتخابه نقيبًا لحل أزمتهم.

وتابع: يرفض المركز الوطني للدفاع عن حرية الصحافة والإعلام أسلوب الحوار المنفعل والمنفلت أحيانًا لمجرد الاختلاف في الرأي، رغم أن نقابة الصحفيين تمثل بيت الرأي والحكمة على مدار تاريخها، وهو الأمر الذي نراه في المركز الوطني للدفاع عن حرية الصحافة والإعلام محزنًا ومهينًا لكل الصحفيين.

ويهيب المستشار أنور الرفاعي بكل المسئولين في النقابة والدولة البحث عن مخرج لأزمة ما يزيد على 150 صحفيًّا يعانون عدم العمل رغم أنهم قضوا حياتهم في خدمة صاحبة الجلالة.