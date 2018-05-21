دفاع النواب : فتح معبر رفح يؤكد موقف مصر تجاه القضية الفلسطينية

ياسمين فوازقال اللواء سلامة الجوهرى، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى، إن قرار الرئيس السيسى بفتح معبر رفح البرى خلال شهر رمضان للتخفيف عن الأشقاء الفلسطينيين، يثبت ويؤكد موقف مصر تجاه القضية الفلسطينية. وأضاف الجوهرى أن الرئيس السيسى والقيادة المصرية تتعامل مع القضية الفلسطينية بمبدأ

ياسمين فواز





قال اللواء سلامة الجوهرى، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى، إن قرار الرئيس السيسى بفتح معبر رفح البرى خلال شهر رمضان للتخفيف عن الأشقاء الفلسطينيين، يثبت ويؤكد موقف مصر تجاه القضية الفلسطينية.

وأضاف الجوهرى أن الرئيس السيسى والقيادة المصرية تتعامل مع القضية الفلسطينية بمبدأ الأفعال التى يتم اتخاذها على أرض الواقع، لذلك لا يمكن لأى جهة أن تُزايد على موقف مصر تجاه القضية الفلسطينية والشعب الفلسطينى الذى قابل قرار فتح المعبر بلافتات تحيا مصر وتوجيه الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى.

وأكد أن فتح معبر رفح خطوة إنسانية مهمة لدعم أهل غزة فى ظل ما يتعرضون له من هجمات إجرامية من جيش الاحتلال الاسرائيلى لمجرد دفاعهم عن حقوقهم المشروعة وعن مدينتهم المقدسة.

وأشار وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى إلى أن مصر تدعم القضية الفلسطينية على الجانب السياسى من خلال بذل الجهود لاتمام المصالحة والتفاوض وتدويل القضية الفلسطينية فى كل المحافل الدولية، وكذلك تدعمها على الجانب الإنسانى من خلال الدعم الذى تقدمه فى كل أزمة يمر بها الشعب الفلسطينى وهو ما يعد واجبًا على كل الدول.

وتابع الجوهرى “نحن على ثقة بأن القيادة السياسية المصرية لن تترك الشعب الفلسطينى دون الوصول لحلٍّ عادل للقضية الفلسطينية، وما زال هناك فرص أمام كل قادة العرب لاتخاذ موقف تجاه إجراءات افتتاح السفارة الأمريكية فى القدس.

يُذكر أن مصر تُواصل لليوم التاسع على التوالي فتح معبر رفح البري في كلا الاتجاهين؛ لعبور العالقين الفلسطينيين بين مصر وقطاع غزة، وعبور الجرحى؛ للعلاج بالمستشفيات المصرية، بجانب إدخال المساعدات الإنسانية والمواد الغذائية إلى قطاع غزة.

كما يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر توجيهاته للأجهزة المعنية باتخاذ ما يلزم لاستمرار فتح معبر رفح البرى طوال شهر رمضان؛ لتخفيف الأعباء عن الفلسطينيين في قطاع غزة.