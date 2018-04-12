دفاع النواب: زيارة الرئيس البرتغالي لمصر استكمال لسياسة السيسي

ياسمين فوازقال اللواء سلامة الجوهري وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي إن الزيارة التي يقوم بها الرئيس البرتغالي "مارسيلو دي سوزا" لمصر كأول زيارة له منذ تنصيبه رئيسا في البرتغال عام 2016، تعد بمثابة استكمال لسياسة الرئيس عبدالفتاح السيسى في تحقيق المزيد من الانتشار وبناء العلاقات مع كافة الدول على مخ

ياسمين فواز

قال اللواء سلامة الجوهري وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي إن الزيارة التي يقوم بها الرئيس البرتغالي “مارسيلو دي سوزا” لمصر كأول زيارة له منذ تنصيبه رئيسا في البرتغال عام 2016، تعد بمثابة استكمال لسياسة الرئيس عبدالفتاح السيسى في تحقيق المزيد من الانتشار وبناء العلاقات مع كافة الدول على مختلف مستوياتها.

وأضاف الجوهري أن السيسي اتبع منذ البداية سياسة طرق الأبواب وبناء علاقات مع كافة الدول لفتح الآفاق خارجيًا أمام مصر على المستوى السياسي والاقتصادي، دون إهمال أي دولة على المستوى العربي أو الدولي أو الإفريقي.



وأوضح أن الاتفاقيات الاقتصادية المنتظر توقيعها بين مصر والبرتغال ستنعكس بشكل كبير على حجم الاستثمارات الخارجية لمصر، خاصة في حال الاستثمار بالمناطق الحرة أو الخطوط الملاحية.

وتابع الجوهري: “منذ زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي للبرتغال العام الماضي كان هناك نوع من التوافق في وجهات النظر بين الدولتين حول القضايا المختلفة، وتلبية الرئيس البرتغالي لدعوة السيسي له لزيارة مصر تعكس رغبة كلا الدولتين في تحقيق المزيد من توطيد العلاقات والتعاون على المستوى السياسي والاقتصادي أيضًا” .