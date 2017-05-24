دفاع النواب : حجب المواقع المحرضة تأخر كثيرًا

ياسمين فواز قال اللواء يحي كدواني، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن إجراء حجب المواقع المحرضة علي العنف تأخر كثيرا منذ أكثر من عام مضي. وأضاف أنه إجراء احترازى سليم لمحاربة الإرهاب والتطرف، خاصة أن مثل تلك المواقع وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك تُستغل لإصدار معلومات وت

ياسمين فواز

قال اللواء يحي كدواني، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن إجراء حجب المواقع المحرضة علي العنف تأخر كثيرا منذ أكثر من عام مضي.

وأضاف أنه إجراء احترازى سليم لمحاربة الإرهاب والتطرف، خاصة أن مثل تلك المواقع وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك تُستغل لإصدار معلومات وتداول أخبار تحث علي العنف بالمنطقة العربية.

وأشار كدواني، في تصريحاته لـ”المال” إلي أن المملكة العربية السعودية اتخذت موقفًا مماثلا بحجب عدد من المواقع المحرضة امس الثلاثاء، مشددًا علي أن جميع الدول التي شاركت في القمة الإسلامية بالرياض ستقوم بالإجراءات نفسها.

وطالب وكيل لجنة الدفاع والامن القومي بمجلس النواب بالتعاون بين جميع الدول لإصدار اتفاقية دولية لمكافحة الإرهاب لإغلاق كل القنوات الفضائية المحرضة والتي تبث من تركيا وقطر.

ولفت كدواني إلى أن البرلمان سيرجئ مناقشة مشروع قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية الذي تقدم به اللواء تامر الشهاوي عضو لجنة الدفاع إلي دور الانعقاد القادم.

وكانت “المال” أجرت اختبارا سريعا لمجموعة المواقع التى تردد حجبها بدعوى أنها تحض على العنف والكراهية والإرهاب وزعزعة الأمن والاستقرار الداخلي، ولم تتمكن “المال” بالفعل من تصفح المواقع التالية:

شبكة مواقع قناة الجزيرة – والجزيرة الوثائقية

– هافنجتون بوست عربي

– الشرق القطرية

– العربي 21

– الشعب

– كلمتي

– مدى مصر

– الحرية بوست

– حسم

– حماس

– إخوان أونلاين

– رصد

– بوابة القاهرة

– العربي القطرية

– الوطن القطرية

– الراية القطرية

– نافذة مصر

– العرب القطرية

– وكالة الأنباء القطرية