دفاع النواب توافق علي رفع سن الالتحاق بمعاهد الشرطة

ياسمين فوازوافقت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الإثنين، على قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 بشأن هيئة الشرطة.وقالت اللجنة في بيان لها إنه بعد استحداث فئة "معاوني الأمن" ضمن أعضاء هيئة الشرطة بالقانون الصادر في 15 ديمسبر



ياسمين فواز

وافقت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الإثنين، على قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 بشأن هيئة الشرطة.

وقالت اللجنة في بيان لها إنه بعد استحداث فئة “معاوني الأمن” ضمن أعضاء هيئة الشرطة بالقانون الصادر في 15 ديمسبر 2014، أظهر التطبيق العملي، الحاجة إلي توسيع قاعدة الالتحاق بمعاهد معاوني الأمن وتشجيع الفئة المستهدفة من الشباب، فضلًا عن الحاجة للعنصر النسائي للقيام ببعض المهام الأمنية التي تقتضي وجودهم.

وأضاف البيان أن مشروع القانون الذي وافقت عليه اللجنة، يتضمن رفع الحد الأقصي لسن الالتحاق بمعاهد الشرطة ليكون 25 بدلاً من 23 عامًا، مع استثناء الإناث المتقدمات للالتحاق من بعض الشروط الخاصة مثل السن والمؤهل والطول وعرض الصدر، في ضوء تباين هذه الشروط بين الرجال والنساء.