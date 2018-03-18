دفاع النواب تطالب بتخصيص أراض للأرز بزفتى

ياسمين فواز:تقدم النائب سلامة الجوهري، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي، ونائب حزب المصريين الأحرار، عن دائرة زفتى بمحافظة الغربية، بمذكرة إلى رئيس مجلس الوزراء، للمطالبة بالموافقة على تخصيص مساحة من أراضي مركز زفتى، لزراعة محصول الأرز، أو على الأقل تخصيص الأراضي الواقعة على طرح النهر، أو بدايات ال



ياسمين فواز:



تقدم النائب سلامة الجوهري، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي، ونائب حزب المصريين الأحرار، عن دائرة زفتى بمحافظة الغربية، بمذكرة إلى رئيس مجلس الوزراء، للمطالبة بالموافقة على تخصيص مساحة من أراضي مركز زفتى، لزراعة محصول الأرز، أو على الأقل تخصيص الأراضي الواقعة على طرح النهر، أو بدايات الأفرع الرئيسية للمياه والرياح العباسي، لزراعة المحصول، خاصة أنها لا تؤثر على استهلاك المياه، وتفي باحتياجات المواطنين.

وقالت المذكرة إن زفتى من أكبر مراكز المحافظة تعدادا للسكان، وأكبرها من حيث المساحة، وتمتاز أراضيها بأنها من أجود الأنواع في الزراعة، ويعتمد سكانها على زراعة الأرز كمصدر رئيس للغذاء.

وأوضحت أنه على الرغم من وجود العديد من الأراضي على طرح النهر بالقرى، والتي تعتمد في ريها على المياه الجوفية، ورغم وجود العديد من الأراضي بالقرب من بدايات المصادر الرئيسية للمياه والرياح العباسي، والتي لن تؤثر على استهلاك المياه، إلا أن الدورة الزراعية بالمركز خلت من أى أراض لزراعة الأرز.

