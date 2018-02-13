دفاع النواب تشيد بقانون حماية المستهلك

ياسمين فوازأيّد اللواء سلامة الجوهرى، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى، قانون حماية المستهلك الذى تمت مناقشته فى الجلسة العامة اليوم.وقال الجوهرى، خلال كلمته بالجلسة أثناء مناقشة القانون، إنه يحقق حماية تشريعية وتنفيذية للمستهلك.وأضاف أنه بالنسبة للجزء الخاص بحقوق المستهلك فى إصلاح المركبا

ياسمين فواز

أيّد اللواء سلامة الجوهرى، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى، قانون حماية المستهلك الذى تمت مناقشته فى الجلسة العامة اليوم.





وقال الجوهرى، خلال كلمته بالجلسة أثناء مناقشة القانون، إنه يحقق حماية تشريعية وتنفيذية للمستهلك.

وأضاف أنه بالنسبة للجزء الخاص بحقوق المستهلك فى إصلاح المركبات لا بد من تحديد موعد زمني لإصلاحها وعدم تحديد الارتجاع لعام واحد في حال وجود عيب بها.

وشدد الجوهرى على ضرورة وضع آليات لتنفيذ القانون على أرض الواقع، بالإضافة لضرورة وجود توعية شاملة من خلال الإعلام لتبصير المستهلك بحقوقه في ظل هذا القانون.