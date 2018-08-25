دفاع النواب: ترامب لن يرحل عن رئاسة أمريكا كما يزعم البعض

ياسمين فوازنفى تامر الشهاوي، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، الشائعات المتداولة بشأن البدء في إجراءات عزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد إدانة محكمة أمريكية لمحامي ترامب، مؤكدًا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لن يرحل عن رئاسة أمريكا كما يزعم البعض.وأوضح الشهاوي، في بيان صحفي ل

ياسمين فواز





نفى تامر الشهاوي، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، الشائعات المتداولة بشأن البدء في إجراءات عزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد إدانة محكمة أمريكية لمحامي ترامب، مؤكدًا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لن يرحل عن رئاسة أمريكا كما يزعم البعض.

وأوضح الشهاوي، في بيان صحفي له، اليوم، أن كل ما يحدث داخل الولايات المتحدة الأمريكية ليس سوى ضغط من اللوبي اليهودي على ترامب للإسراع في تنفيذ خارطة طريق الشرق الأوسط، مضيفًا “انتظروا تحركاته وتصريحاته تجاه الشرق الأوسط قريبًا”.

ونقلت صحيفة “إندبندنت” البريطانية عن نواب جمهوريين وديمقراطيين بالكونجرس الأمريكي توقعهم البدء في إجراءات عزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قريبًا، وقال النائب الجمهوري بالكونجرس توم كول إن إجراءات عزل ترامب في الكونجرس ستبدأ “قريبًا جدًّا”، مضيفًا أن النواب سيتحركون في اتجاه عزله إذا وجدوا أدلة قوية على تورطه في مخالفات.