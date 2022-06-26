دفاع الشيوخ يناقش اقتراح إسقاط عضوية عمرو واكد

ناقشت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، اجتماعا اليوم الأحد، برئاسة اللواء أسامة منتصر، الاقتراح برغبة المقدم من النائب سليمان الزملوط، بشأن إسقاط الجنسية المصرية عن عمرو واكد.

واستعرض النائب سليمان الزملوط، الاقتراح برغبة خلال اجتماع لجنة الدفاع بمجلس الشيوخ، قائلا: إن الهارب عمرو واكد باع وطنه من أجل حفنة دولارات، ولابد أن يتم إسقاط الجنسية المصرية عنه لأنها شرف لا يستحقه بعد أن ارتمى فى أحضان أعداء الوطن ويعمل على تشويه مؤسسات الدولة.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن عمرو واكد أساء للمرأة المصرية وأهانها وهو أمر أثار غضب جميع المصريين دفاعا عن المرأة ومكانتها العظيمة في المجتمع.

فيما قال النائب حاتم حشمت، عضو لجنة الدفاع بمجلس الشيوخ ، إن اللجنة ناقشت الاقتراح المقدم من النائب سليمان الزملوط، بشأن إسقاط الجنسية المصرية عن المدعو عمرو واكد بسبب إساءته للمرأة المصرية، من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، مشيراً إلى أن الأمر ما زال محل دراسة، بجميع محاوره السياسة والقانونية والتشريعية.

وأضاف أن المرأة المصرية هى الأم والأخت والزوجة والابنة، وأنها نصف المجتمع وعماده، وبلا شك أن لها دور عظيم ونبيل، فى الحفاظ على الدولة المصرية فى ثورتى 25 يناير و30 يونيو، والتى نحتفل بالذكرى التاسعة لها هذه الأيام.