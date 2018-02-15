دفاع البرلمان: مصر تسعى للتركيز خارجيا على الإرهاب والقضية الفلسطينية

ياسمين فوازقال اللواء سلامة الجوهرى، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى، ونائب "المصريين الأحرار" بدائرة زفتى بمحافظة الغربية، إن زيارة السفير سامح شكرى لإسبانيا تحقق المزيد من الدعم الدولى لمصر فى سياسة مكافحة الإرهاب، خاصة مع اتفاق الدولتين على وضع آلية مشتركة للتشاور السياسي فى مختلف ا



ياسمين فواز

قال اللواء سلامة الجوهرى، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى، ونائب “المصريين الأحرار” بدائرة زفتى بمحافظة الغربية، إن زيارة السفير سامح شكرى لإسبانيا تحقق المزيد من الدعم الدولى لمصر فى سياسة مكافحة الإرهاب، خاصة مع اتفاق الدولتين على وضع آلية مشتركة للتشاور السياسي فى مختلف القضايا الهامة.

وأكد الجوهرى أن مختلف الدول أصبحت مقتنعة الآن بالدور الذى تلعبه مصر فى هذه القضية، لافتا إلى أن مصر نجحت فى فرض سياستها فى مكافحة الإرهاب على مختلف الدول.

وأضاف وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى، أنه من الواضح أن مصر تسعى خلال الفترة الحالية للتركيز خارجيا على قضيتين رئيسيتين، هما مكافحة الإرهاب، والقضية الفلسطينية، لإيجاد حل شامل وعادل يضمن حقوق الشعب الفلسطيني، وهو ما تم تأكيده فى لقاء شكرى بملك إسبانيا فيليبى السادس.

وأشار الجوهرى إلى أن الرئيس السيسى يسعى جاهدا لتدويل كلا الملفين، بدليل مضمون رسالته لملك إسبانيا التى نقلها وزير الخارجية سامح شكرى، وكذلك تأكيده على أهمية القضيتين خلال استقبال مصر لوزير الخارجية الأمريكى ريكس تيلرسون.

واعتبر أن مصر نجحت فى خلق مكانة حقيقية وفعالة لنفسها على مستوى السياسة الخارجية، فى إطار الجهود المبذولة خلال السنوات الماضية، وبالتالى أصبح لها رأي مؤثر يمكن من خلاله أن نضمن مزيدا من الدعم الدولى فى مكافحة الإرهاب، وفى دعم القضية الفلسطينية.

وفى سياق متصل، أكد الجوهرى أن السيسى يسعى خلال السنوات المقبلة لتحقيق مزيد من الانفتاح الاقتصادى مع الدول الكبرى، بما يحقق مزيدا من التعاون الاقتصادى والاستثمارى الذى سينعكس بدوره على تحسن الاقتصاد المصرى.

وأكد وكيل لجنة الدفاع، أن مصر اكتسبت مزيدا من الثقة الدولية على المستوى الاقتصادى بدليل إشادة الجميع ببرنامج الإصلاح الاقتصادى، وهو ما أكده ملك إسبانيا لوزير الخارجية المصرى سامح شكرى خلال اللقاء، لافتا إلى أنه كلما اكتسبت مصر المزيد من ثقة المجتمع الدولى فى الجانب الاقتصادى فهذا يعنى فتح الباب لدخول المزيد من الاستثمارات الخارجية للسوق المصرية.