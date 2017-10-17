دفاعا عن المرأة..me too بمصر بعد أزمة هوليود

في أقل من 24 ساعةسمية كمال انتشر علي مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك، وتويتر" هاشتاج تحت عنوان "me too" باقل من 24 ساعة، ليعبر عن الاعتداءات التي تتعرض لها المرأة بالعالم يوميًا.وتداول مستخدمين الشبكة العنكبوتية الهاشتاج، عقب الكشف عن اعتداء أحد المنتجين الأكثر نفوذا في هوليوود على مايقرب

في أقل من 24 ساعة



سمية كمال

انتشر علي مواقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك، وتويتر” هاشتاج تحت عنوان “me too” باقل من 24 ساعة، ليعبر عن الاعتداءات التي تتعرض لها المرأة بالعالم يوميًا.

وتداول مستخدمين الشبكة العنكبوتية الهاشتاج، عقب الكشف عن اعتداء أحد المنتجين الأكثر نفوذا في هوليوود على مايقرب من 30ممثلة؛ لينتقل الهشتاج من هوليود، ويصبح حديث الساعة بمصر؛ ليدعمه عدد من كبار الناشطين الحقوقين.

وحصد الهلشتاج عددا كبيرا من القصص لكثير من الفتيات تعرضن للاعتداء.

وبالتزامن مع الحدث نُشر أمس استبيان دولي شمل 19 مدينة كبرى يتجاوز عدد سكانها مليون شخصاً، الي أن القاهرة هي “الأكثر خطورة” بالنسبة للنساء.

وقد اعتمد الاستبيان على آراء خبراء في شؤون المرأة، أجابوا عن أسئلة تتعلق بمدى الحماية الموفرة للنساء من أن يقعن ضحايا للعنف الجنسي.

وصنف الاستبيان العاصمة البريطانية لندن، كأكثر المدن الكبرى أماناً بالنسبة للمرأة، تليها طوكيو وباريس.



