دعوى مستعجلة تطالب بتنفيذ وقف أوبر وكريم

■ محمود عبد الحميد: «التنسيق الحضارى» ترفض عرض الإعلانات على السيارات محمود جمال رفعت جمعية سائقى ومالكى التاكسى الأبيض، منذ أيام دعوى مستعجلة، أمام محكمة القضاء الإدارى الدائرة الأولى –أفراد - للمطالبة بوقف تنفيذ القرار السلبى بالامتناع عن تنفيذ حكم…

■ محمود عبد الحميد: «التنسيق الحضارى» ترفض عرض الإعلانات على السيارات

محمود جمال

رفعت جمعية سائقى ومالكى التاكسى الأبيض، منذ أيام دعوى مستعجلة، أمام محكمة القضاء الإدارى الدائرة الأولى –أفراد – للمطالبة بوقف تنفيذ القرار السلبى بالامتناع عن تنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى فى الدعوى رقم 29020 لسنة 71 قضائية، والصادر من الدائرة الأولى (أفراد) فى 20 مارس الماضى، بشأن وقف نشاط «أوبر» و«كريم» فى السوق المصرية.

ورجح محمود عبد الحميد، رئيس الجمعية، أن يتم تحديد أول جلسة لنظر الدعوى يوم الثلاثاء المقبل، مستنكرا تأخر الحكومة فى تنفيذ الحكم الصادر عن القضاء الإدارى بشأن وقف نشاط الشركتين حتى الآن، بما يتعارض مع مصالح الدولة وأصحاب مهنة التاكسى.

وقال لـ«المال» إنه رغم حصوله على موافقات من محافظ القاهرة بشأن تركيب إعلانات على سيارات التاكسى كمصدر دخل للدولة يوفر للسائق مبلغا بقيمة 1800 جنيه سنويا، فإن الجهاز القومى للتنسيق الحضارى اعترض على الفكرة بدعوى أن شكل الإعلان المقترح لا يتناسب مع الذوق العام للمجتمع المصرى.

وقالت مصادر لـ «المال» إن الحكم يستهدف التأكيد على عدم الاعتداد بحكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة رقم 784 لسنة 2018 الصادر خلال الأسبوع الماضى، والذى يقضى باستمرار عمل الشركتين وإسقاط كل مسبباته واعتباره كأن لم يكن، والاستمرار فى تنفيذ حكم القضاء الإدارى سالف الذكر وبدون إعلان.

يشار إلى أن حكم ” القاهرة للأمور المستعجلة ” صدر خلال الأسبوع الماضى، بناء على دعوى قضائية رفعتها الشركتان طالبت فيها بوقف تنفيذ حكم القضاء الإدارى، لحين الفصل فى الطعن المقام أمام المحكمة الإدارية العليا.

وسبق أن أصدرت محكمة القضاء الإداري، فى 20 مارس الماضى، حكما بإلزام الحكومة، بوقف نشاط شركتى “أوبر وكريم” الخاصتين لتشغيل السيارات، مع وقف تطبيقات على شبكة المعلومات الدولية – الإنترنت- والبرامج التى يستخدمها، وأمرت بإحالة موضوع الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة، الجهة المختصة بإعداد التقارير القانونية بشأن الدعاوى، لأخذ الرأى القانوني.

واختصمت الدعوى التى حملت رقم 29020 لسنة 71 قضائية، كلا من رئيس مجلس الوزراء، ووزراء الداخلية والنقل والاتصالات والمالية، والممثل القانونى لشركتى “أوبر” و”كريم”لاستخدامهما أنظمة تشغيل تعتمد على تكنولوجيا التتبع الآلى «GPS»، بالإضافة إلى استخدام السيارات الملاكى فى نقل الركاب، بما يعد مخالفة صريحة لقواعد المرور.

ويصل عدد مستخدمى «أوبر» و«كريم» منذ بدء نشاطهما رسميا بالسوق المصرية فى 2014، إلى نحو 7 ملايين عميل.

وانفردت «المال» منذ أيام بالكشف عن مواد مشروع قانون تنظيم خدمات النقل البرى، باستخدام تكنولوجيا المعلومات الذى تتم مناقشته تحت قبة البرلمان، ومنها تحديد 10 ملايين جنيه حدًا أقصى، مقابل تراخيص التشغيل للشركات، طبقًا، لعدد المركبات العاملة معها، لمدة تصل إلى 5 أعوام قابلة للتجديد.

يضاف إلى ذلك استصدار قرار وزارى، يحدد عدد تراخيص التشغيل وفئات الرسوم المقررة، ومعايير المركبات التى تعمل حسب منظومة النقل باستخدام التكنولوجيا.

يذكر أن جمعية التاكسى الأبيض مشهرة برقم 10156 لسنة 2016، وتضم نحو 10 آلاف سائق تقريبا، من أصل 120 ألف سائق تاكسى أبيض بالقاهرة الكبرى.