بورصة وشركات

دعوى قضائية ضد نادي مصر المقاصة للحصول على 65 مليون جنيه

تصفية «المقاصة سبورت» عقب سداد المديونيات وتحصيل المستحقات
المال - خاص 9:05 ص, الأثنين, 5 يوليو 21 9:05 ص, الأثنين, 5 يوليو 21

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علمت «المال» أن شركة مصر المقاصة للإيداع والحفظ المركزى أقامت دعوة قضائية ضد نادى مصر المقاصة للمطالبة بمستحقاتها التى تصل إلى 65 مليون جنيه بعد فسخ عقد الرعاية حسبما ذكرت مصادر قريبة الصلة من الملف.

وأضافت المصادر فى تصريحات خاصة لـ«المال» على هامش اجتماع الجمعية العمومية للشركة، أمس الأحد، أن مبلغ 65 مليون جنيه تمثل مستحقات الشركة فى عمليات بيع لاعبين بالنادى تمت قبل فسخ التعاقد بين الشركة والنادى.

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يُشار إلى أن «مصر المقاصة للإيداع» كانت الراعى الرئيسى لنادى المقاصة لكرة القدم منذ عام 2010، لكن فى الفترة الأخيرة قررت إدارة الشركة عدم تجديد عقد رعاية النادى، فى ظل وجود مخالفات فى عملية الرعاية، وعدم حصولها على عائد استثمارى مناسب لما تم ضخه فى السنوات الماضية، وذلك وفقًا لتقارير صادرة عن إدارة مصر المقاصة.

وأوضحت المصادر أن هناك دعوة قضائية أخرى ضد النادى لإلزامه بتغيير الاسم والعلامة التجارية، خاصة بعد رفض مسئولى النادى الحالى ذلك، مشيرة إلى أن مصر المقاصة قامت بستجيل العلامة التجارية لها مؤخرًا.

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تصفية «المقاصة سبورت» عقب سداد المديونيات وتحصيل المستحقات

وأوضحت إن إجمالى مديونيات «المقاصة سبورت» -التى كان لها حق رعاية نادى مصر المقاصة- بلغت 31 مليون جنيه، مشيرة إلى أنه سيتم سدادها من حصيلة مستحقاتها أو تعويضاتها من نادى مصر المقاصة.

وأفصحت المصادر أن مصر المقاصة ستتخد قرارًا بعد انتهاء عمليات التقاضى مع «نادى مصر المقاصة» ربما سيؤدى إلى تصفية المقاصة سبورت بعد ارتفاع خسائرها إلى 23 مليون جنيه، موضحة أن مصنع النجيلة التابع الأخيرة لم يحقق الأرباح المرجوة منه حتى الآن.

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بقلم المال - خاص

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