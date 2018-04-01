دعوى إلغاء قرار منع ظهور عكاشة في الإعلام 13 مايو

نجوى عبد العزيز: قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، تأجيل الدعوى المقامة من الإعلامي توفيق عكاشة، التي يطالب فيها بوقف قرار منع ظهوره في الأعلام وغلق قناة الفراعين لجلسة 13 مايو المقبل.ذكر عكاشة في دعواه أن قرار منعه من الظهور مخالف للقانون والدستور.اختصمت

نجوى عبد العزيز:



قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، تأجيل الدعوى المقامة من الإعلامي توفيق عكاشة، التي يطالب فيها بوقف قرار منع ظهوره في الأعلام وغلق قناة الفراعين لجلسة 13 مايو المقبل.ذكر عكاشة في دعواه أن قرار منعه من الظهور مخالف للقانون والدستور.اختصمت الدعوى كلا من وزير الاستثمار ورئيس الهيئة الوطنية للإعلام.