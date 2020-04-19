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«دعوا الأصحاء يصومون».. 12 توصية من الصحة العالمية للدول الإسلامية في رمضان

أصدرت منظمة الصحة العالمية توصيات إلى الدول الإسلامية بشأن الإجراءات الممكن اتخاذها لتقليص خطر تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال شهر رمضان المبارك. وشددت المنظمة في هذه التوصيات على ضرورة النظر بشكل جدي في السماح بتنظيم أي تجمعات اجتماعية أو…

المال - خاص 11:37 م, الأحد, 19 أبريل 20 11:37 م, الأحد, 19 أبريل 20

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أصدرت منظمة الصحة العالمية توصيات إلى الدول الإسلامية بشأن الإجراءات الممكن اتخاذها لتقليص خطر تفشي فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” خلال شهر رمضان المبارك.

وشددت المنظمة في هذه التوصيات على ضرورة النظر بشكل جدي في السماح بتنظيم أي تجمعات اجتماعية أو دينية وتقييم المخاطر المحتملة الناجمة عنها، مشيرة إلى إمكانية إيجاد بديل عن هذه التجمعات عبر وسائل التلفزيون والإذاعة ومواقع التواصل الاجتماعي، بحسب ما نقلته شبكة روسيا اليوم.

وحثت المنظمة الدول الإسلامية على السيطرة على حركة الزائرين لأماكن العبادة والأماكن المقدسة وضمان تطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي أثناء كافة التجمعات على نحو صارم، كي لا تقل المسافة بين المشاركين فيها عن متر واحد.

ودعت المنظمة إلى استخدام أساليب تحية لا تقضي بالاحتكاك بين أشخاص.

كما ناشدت المنظمة الدول الإسلامية منع حدوث تكدس في أماكن مرتبطة بطقوس شهر رمضان، مثل أماكن الترفيه والأسواق والمحال التجارية.

وأشارت المنظمة إلى ضرورة حث الأشخاص الذين تظهر لديهم أي أعراض للفيروس وكذلك المسنين والذين يعانون من مشاكل صحية ملموسة على الامتناع عن حضور أي تجمعات.

ولفتت المنظمة إلى أهمية تنظيم الفعاليات في الهواء الطلق قدر الإمكان، وفي حال إجراء أي تجمعات داخلية يجب ضمان دورة تبديل الهواء داخل المباني التي تستضيفها.

كما دعت المنظمة إلى تقليص مدة الفعاليات قدر الإمكان، وتنظيم عدد أكبر من الفعاليات الأقل شعبية بدلا عن عدد أقل من الفعاليات ذات الحضور الأوسع.

وأوصت المنظمة الدول الإسلامية بتشجيع المؤمنين على ممارسة العادات الصحية، لاسيما داخل المساجد، مشيرة إلى إمكانية إجراء عمليات التعقيم بعد كل تجمع.

وأعارت المنظمة اهتماما خاصا إلى خطر الإصابة بكورونا أثناء توزيع الصدقات والزكاة وأثناء طقوس الإفطار، مشددة مجددا على أهمية الالتزام الصارم بإجراءات التباعد الاجتماعي، كما اقترحت توزيع سلل غذائية تم إعدادها مسبقا بغية تفادي ازدحامات خلال الإفطار.

وأشارت المنظمة إلى غياب أي دراسات تكشف عن العلاقة بين الصوم وخطر الإصابة بـ”كوفيد-19″، مؤكدة على ضرورة منح المواطنين الأصحاء فرصة ليصوموا هذا العام كالعادة رغم تفشي الفيروس.

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بقلم المال - خاص

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