«التضخم ليس عابرا».. دعوات لرفع أسعار الفائدة في أمريكا

يسعى الرئيس التنفيذي لبنك مورجان ستانلي جيمس جورمان إلى رفع أسعار الفائدة ويقول إن الأسواق مستعدة الآن لرفع الفائدة.

وقال جورمان الخميس في حوار مع تليفزيون بلومبرج: “عليك أن تخرق الفقاعة قليلا، فالمال صار متاحا الآن بوفرة”.

رفع أسعار الفائدة

وبحسب بلومبرج، فقد أشار جورمان إلى زيادات الأجور واختناقات الإمدادات وارتفاع أسعار السلع مما رفع معدلات التضخم لمستويات أعلى.

واستبعد جورمان أن يكون ما سبق ظاهرة مؤقتة، بما يعني أن بنك الاحتياط الفيدرالي يجد نفسه مجبرا على التحرك بجسارة أكبر قليلا مقارنة بتوقعات واضعي السياسات في الوقت الراهن.

تعليقات جورمان تدعم مخاوف عبر عنها أمس رئيس مجموعة جولدمان ساكس جون ولدرون الذي قال أيضا إن التضخم ليس مؤقتا.

وقال الرئيس التنفيذي لمؤسسة بلاكروك لاري فينك في حوار مع وكالة “سي.ان.بي.سي” إن التضخم ” ليس عابرا بالتأكيد”.

وقال رئيس مؤسسة جي.بي مورجان تشيس جيمي ديمون إن التضخم لن يتراجع على الأرجح خلال الأرباع السنوية القليلة القادمة.

وتحدث جورمان عن موعد تحرك بنك الاحتياطي الفيدرالي، إذ قال إنه بحلول الربع الأول من العام القادم سيبدأ البنك في التحرك، مضيفا أن البنك لديه الكثير من القدرة على التحرك.

وأشار إلى أن رفع أسعار الفائدة خلال العام القادم لن يخلق أزمة، بجانب أن الكثير من التوقعات ترجحه.

وتراجعت أسعار الأصول تأثرا بالإشارات الدالة على تشديد السياسة النقدية. لكن رئيس مورجان ستانلي قال إن ذلك لا ينبغي أن يكون سببا لإثارة المخاوف هذه المرة.

وتابع: “أعتقد أن السوق قد استوعبت أن بنك الاحتياطي الفيدرالي يتعين عليه التحرك، ليس على صعيد خفض المحفزات فقط، بل زيادة الفائدة أيضا.

واختتم قائلا: “نبتعد عن المعتاد بنحو 10 زيادات في أسعار الفائدة”.