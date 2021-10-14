اقتصاد وأسواق

«التضخم ليس عابرا».. دعوات لرفع أسعار الفائدة في أمريكا

أشار جورمان إلى زيادات الأجور واختناقات الإمدادات وارتفاع أسعار السلع
أيمن عزام 7:15 م, الخميس, 14 أكتوبر 21 7:15 م, الخميس, 14 أكتوبر 21

شارك الخبر مع أصدقائك

يسعى الرئيس التنفيذي لبنك مورجان ستانلي جيمس جورمان إلى رفع أسعار الفائدة ويقول إن الأسواق مستعدة الآن لرفع الفائدة.

وقال جورمان الخميس في حوار مع تليفزيون بلومبرج: “عليك أن تخرق الفقاعة قليلا، فالمال صار متاحا الآن بوفرة”.

رفع أسعار الفائدة

وبحسب بلومبرج، فقد أشار جورمان إلى زيادات الأجور واختناقات الإمدادات وارتفاع أسعار السلع مما رفع معدلات التضخم لمستويات أعلى.

واستبعد جورمان أن يكون ما سبق ظاهرة مؤقتة، بما يعني أن بنك الاحتياط الفيدرالي يجد نفسه مجبرا على التحرك بجسارة أكبر قليلا مقارنة بتوقعات واضعي السياسات في الوقت الراهن.

اقرأ أيضا  أسعار حديد عز اليوم في الأسواق المصرية 14-10-2021 وثبات السعر

تعليقات جورمان تدعم مخاوف عبر عنها أمس رئيس مجموعة جولدمان ساكس جون ولدرون الذي قال أيضا إن التضخم ليس مؤقتا.

وقال الرئيس التنفيذي لمؤسسة بلاكروك لاري فينك في حوار مع وكالة “سي.ان.بي.سي” إن التضخم ” ليس عابرا بالتأكيد”.

وقال رئيس مؤسسة جي.بي مورجان تشيس جيمي ديمون إن التضخم لن يتراجع على الأرجح خلال الأرباع السنوية القليلة القادمة.

اقرأ أيضا  وزير المالية يصدر حركة ترقيات بالوظائف القيادية بمصلحة الجمارك (مستند)

وتحدث جورمان عن موعد تحرك بنك الاحتياطي الفيدرالي، إذ  قال إنه بحلول الربع الأول من العام القادم سيبدأ البنك في التحرك، مضيفا أن البنك لديه الكثير من القدرة على التحرك.

وأشار إلى أن رفع أسعار الفائدة خلال العام القادم لن يخلق أزمة، بجانب أن الكثير من التوقعات ترجحه.

وتراجعت أسعار الأصول تأثرا بالإشارات الدالة على تشديد السياسة النقدية. لكن رئيس مورجان ستانلي قال إن ذلك لا ينبغي أن يكون سببا لإثارة المخاوف هذه المرة.

اقرأ أيضا  التموين : سداد 242 مليون جنيه قيمة سلع نقاط الخبز عن سبتمبر

وتابع: “أعتقد أن السوق قد استوعبت أن بنك الاحتياطي الفيدرالي يتعين عليه التحرك، ليس على صعيد خفض المحفزات فقط، بل زيادة الفائدة أيضا.

واختتم قائلا: “نبتعد عن المعتاد بنحو 10 زيادات في أسعار الفائدة”.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي
بقلم أيمن عزام

ملف الكاتب أيمن عزام

اقرأ أيضاً

السيسي وبوريس جونسون يبحثان تنشيط حركة السياحة البريطانية الوافدة إلى مصر

هاني جميعي 5:32 م, الخميس, 14 أكتوبر 21

وصول مقتنيات معرض «ملوك الشمس» لمصر بعد انتهاء مدة عرضها بالتشيك

محمود محسن 5:07 م, الخميس, 14 أكتوبر 21

وزير الري: محدودية الموارد والزيادة السكانية وتغير المناخ تحديات تواجه المياه في مصر

مدحت إسماعيل 5:01 م, الخميس, 14 أكتوبر 21

افتتاح معرض «إيجي ستيتش آند تكس» لصناعة الغزل والنسيج اليوم

عصام عميرة 3:38 م, الخميس, 14 أكتوبر 21

رانيا المشاط تبحث مع السفير السويسري برنامج التعاون الجديد بين البلدين

محمود محسن 2:28 م, الخميس, 14 أكتوبر 21

محافظة القاهرة تنظم ندوة «رجال صنعوا النصر» احتفالا بذكرى انتصارات أكتوبر

عصام عميرة 2:27 م, الخميس, 14 أكتوبر 21