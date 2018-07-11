دعوات لتفعيل «الشورت سيلينج» بعد إتمام الطروحات الحكومية

■ عونى عبدالعزيز: تطبيقها فى سوق السهم الواحد غير منطقى ■ مصطفى عبدالعزيز: مفيدة بكل الأحوال.. لكننا فى حاجة لتوعية وتطبيق سليم ■ طارق أباظة: تقلل من حدة هبوط السوق وتخلق فرصة جديدة للربح أحمد على «ترحيب مصحوب بتخوفات للضيف الجديد» عنوان لسان حال خبراء ومسئولى الشركات

■ عونى عبدالعزيز: تطبيقها فى سوق السهم الواحد غير منطقى

■ مصطفى عبدالعزيز: مفيدة بكل الأحوال.. لكننا فى حاجة لتوعية وتطبيق سليم

■ طارق أباظة: تقلل من حدة هبوط السوق وتخلق فرصة جديدة للربح



أحمد على



«ترحيب مصحوب بتخوفات للضيف الجديد» عنوان لسان حال خبراء ومسئولى الشركات العاملة بسوق المال، كونهم أبدوا تخوفهم من عدم تناسق السوق مع تفعيل آلية تسليف الأسهم أو «الشورت سيلينج» فى الوقت الذى أكدوا فيه ان العمل بالآلية يُعد تطورًا كبيرًا.

يُذكر أن الهيئة العامة للرقابة المالية وافقت على تفعيل العمل بآلية «الشورت سيلينج» فى نهاية شهر مايو الماضى، وذلك للمرة الأولى بالسوق المحلية وفقًا لضوابط وتعديلات ستدخلها الهيئة على اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال.



وكانت «المال” قد انفردت فى مطلع شهر يونيو الماضى، بنشر نص التعديلات المقترحة من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن قواعد نظام اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع «الشورت سيلينج» فى اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال، قبل إقرارها.

وتضمنت التعديلات المقترحة والمنتظر اعتمادها من وزارة الاستثمار، أن يكون نظام اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع لا مركزيًا من خلال شركات السمسرة وأمناء الحفظ على أن يتم إيداع الضمان النقدى لديهم.

كما نصت على حصول العميل المقترض على كامل عائد استثمار الضمان النقدى الخاص به بعد خصم عمولات شركة السمسرة وأمين الحفظ والمقاصة، بهدف تحفيز المستثمرين للعمل بالآلية، خاصة أن أول تصور للآلية نص على توزيع عائد الاستثمار بين شركة الإيداع المركزى وأمين الحفظ فقط.

واختلف الخبراء ومسئولو شركات السمسرة، حول قدرة السوق على استيعاب الآلية الجديدة فى الوقت الراهن، فنادى فريق بتأجيل تفعيلها حتى يتم تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية من أجل إنهاء سيطرة سهم «البنك التجارى الدولى» على مؤشر البورصة.

فى حين رحب الفريق الأكبر من الخبراء بتفعيل آلية الشورت سيلينج فى الوقت الراهن، مشددين على ضرورة عقد ورش عمل وندوات تثقيفية للأطراف المتعاملين فى السوق المحلية لنشر ثقافة العمل بالآلية.

وقال هشام توفيق، رئيس مجلس إدارة شركة فانتج للوساطة المالية سابقًا، والذى تولى منصب وزير قطاع الأعمال، إن الشورت سيلينج «تسليف الأسهم» هى الكفة الأخرى المقابلة لكفة آلية «الشراء الهامشى»، مشيرًا إلى أنها ستحدث نوعًا من التوازن فى السوق.

وأضاف رئيس إحدى شركات السمسرة أنه كان يجب تطبيق الآلية فى نفس توقيت تطبيق الشراء الهامشى، موضحًا ان تطبيقها على أسهم ذات شروط واضحة ومحددة هو النظام المعمول به فى الأسواق الخارجية.

ورشح قائمة الأسهم النشطة بالبورصة لإتاحة التعامل عليها بآلية «الشورت سيلينج» والتى تتعامل بآلية «الشراء الهامشى».

وأشار إلى أن المستثمر الذى يمتلك القدرة على التعامل بالشراء الهامشى سيكون قادرًا على التعامل بآلية «الشورت سيلينج»، موضحًا أن القواعد الجديدة للأخيرة ستسهل من عملية انتشار التعامل بها وذلك بالتعاون المشترك بينها وبين أمناء الحفظ.

وأكد أن الآلية الجديدة ستتيح للمتعاملين بالبورصة فرصة تحقيق المكاسب فى حال هبوط السوق، وعدم اقتصار إمكانية تحقيق الربح عند صعود البورصة فقط، ما يزيد جاذبية البورصة.

وشدد على أن الضوابط التى أقرتها الرقابة المالية ستحكُم عملية التعامل بآلية «الشورت سيلينج» وستقلل نسبة المخاطر المحيطة بها.

فى سياق متصل، قال عونى عبدالعزيز، رئيس شعبة الأوراق المالية باتحاد الغرف التجارية ورئيس شركة وديان لتداول الاوراق المالية، إن السوق ما زالت تُعانى انخفاض وقلة المعروض من الشركات المقيدة، مشيرًا إلى أن البورصة توصف بأنها «بورصة السهم الواحد».

وأضاف: «ليس من المعقول تفعيل آلية مهمة مثل «الشورت سيلينج» فى ظل التمثيل الضعيف للقطاعات بالسوق، مطالبًا بتأجيل تفعيلها لحين الانتهاء من برنامج الطروحات الحكومية بالبورصة.

وأوضح أن تواجد شركات حكومية كبيرة مثل «إنبى» و«بنك القاهرة» وطرح حصص إضافية من «مصر الجديدة» و«الإسكندرية للحاويات» سيعيد التوازن النسبى لأسهم المؤشر الرئيسى للبورصة EGX30 الذى يسيطر على %35 منه سهم البنك التجارى الدولى.

وتابع: تواجد مؤشر حقيقى معبر عن أداء البورصة أمر لا غنى عنه قبل تفعيل آلية تقوم على تحقيق الربح عبر توقعات بهبوط السوق، ومن ثم فإنه لا يجوز تحكم سهم فى توقعات المتعاملين بتلك الآلية.

وأشار عبدالعزيز، إلى أنه اقترح على الهيئة تأجيل تفعيل العمل بآلية «الشورت سيلينج» أو «تسليف الأسهم» حتى تنفيذ البرنامج الحكومى للطروحات، وسيتم عرض المقترح على اللجنة الاستشارية للهيئة.

وأكد أن الآلية فى حد ذاتها تطور لسوق المال، وكان يجب التعامل بها منذ وقت طويل عندما كانت تتمتع السوق بالعديد من الشركات المقيدة كبيرة الحجم والوزن النسبى بالمؤشر، كما انها ستعزز إيرادات شركات السمسرة.

ورأى مصطفى عبدالعزيز، رئيس قطاع السمسرة بشركة بلتون المالية القابضة، أن تفعيل الآلية بالبورصة، أمر مفيد فى جميع الأحوال، نظرًا لحاجة السوق لأدوات جديدة ترفع معدلات السيولة به.

وأضاف أن القواعد والضوابط التى وقعتها الهيئة تسير فى الإطار الصحيح، لكنه تخوف من صعوبات التطبيق الفعلى للقواعد والأفكار.

وأوضح أن هناك حاجة لتوعية المتعاملين بالبورصة سواء كانوا مستثمرين أو شركات سمسرة بتفاصيل الآلية الجديدة لضمان تنفيذها بشكل فعال.

وشدد عبدالعزيز على أن منح شركات السمسرة مسئولية تنفيذ عملية تسليف الأسهم سيساهم فى زيادة أحجام التداولات بالسوق شريطة نشر الثقافة بين المتعاملين به.

من جانبه وصف طارق أباظة، العضو المنتدب بشركة النعيم لتداول الأوراق المالية، تفعيل العمل بآلية «الشورت سيلينج» عقب المطالب المستمرة من المتعاملين بالسوق، بالتطور الكبير فى البورصة.

وأضاف أن السوق المحلية كانت لا تعرف إلا طريقة واحدة لتحقيق المكاسب وهى «صعود المؤشرات والأسهم»، أما الآلية الجديدة فستوفر طريقة أخرى للربح، وذلك عبر تسليف الأسهم لبيعها وقت الصعود وإعادتها مرة أخرى عند الهبوط.

وأوضح العضو المنتدب بشركة النعيم لتداول الأوراق المالية، أن مميزات «الشورت سيلينج» تضمن تقليل حدة الهبوط الطبيعى للبورصة، ويحدث نوع من التوازن مع «الشراء الهامشى»، مشيدًا بالضوابط والتى سمحت لشركات السمسرة بتولى مسئولية الآلية الجديدة بدلًا من شركة «مصر المقاصة».

وتابع: شركات السمسرة التى تمتلك رخصة التعامل بالشراء الهامشى هى المؤهلة للتعامل بالشورت سيلينج، وذلك فى الإطار الذى تضعه الهيئة العامة للرقابة المالية.

وأكد أن إتاحة التعامل بآلية الشورت سيلينج على أسهم محددة، يجب أن ترتبط بنسبة السيولة على هذه الأسهم، بالإضافة إلى توافر مخزون كبير منها، مرشحًا الأسهم القيادية للبدء بها كمرحلة أولى فى عملية تفعيل الآلية.

وعن نسبة الضمان النقدى الذى يدفع المقترض، أشار إلى أن نسبة الـ%50 المحددة فى ضوابط «الهيئة العامة للرقابة المالية» منطقية وجيدة، وتعادل المعمول بها فى الشراء الهامشى.

وشدد على ضرورة إجراء ندوات وورش عمل للعاملين بسوق المال «أفرادا وشركات» للتوعية بالآلية الجديدة وكيفية العمل بها.

وجاءت التعديلات التى أرسلتها «الرقابة المالية» لوزارة الاستثمار بغرض اعتمادها، ونشرتها «المال» مسبقًا فى صورة إعادة صياغة للمادتين 289 و298 من الباب التاسع للائحة التنفيذية لقانون سوق المال.

ونصت المادة 289 بعد التعديل، على أنه يقصد باقتراض الأوراق المالية بغرض البيع الاتفاق بين شركة السمسرة وأحد عملائها على ان تقوم الشركة نيابة عن العميل باقتراض أوراق مالية مملوكة لطرف آخر (مقرض) من خلال نظام اقراض الأوراق المالية، وذلك بغرض بيع هذه الاوراق المالية واعادتها فى وقت لاحق بالشروط التى يتم الاتفاق عليها.

وبذلك التعديل فإنه تم حذف قصر نظام الاقراض على شركة الايداع المركزى فقط، وتحويله ليكون نظامًا لا مركزيًا لدى شركة السمسرة وامناء الحفظ دون اللجوء لشركة الايداع المركزى.

وجاء نص التعديل فى المادة 298 من الباب التاسع باللائحة التنفيذية، كالآتى «ان الهيئة تضع قواعد نظام إقراض الاوراق المالية بغرض البيع مقابل ضمان نقدى تحدده القواعد كنسبة مئوية من القيمة السوقية للأوراق المالية المقترضة، وذلك بدلًا من أن تقوم شركة الايداع المركزى بوضع تلك القواعد».

وشمل تعديل المادة على حذف الالزام الواقع على شركة السمسرة عند اقتراض أوراق مالية، بإيداع قيمة الضمان لدى شركة الايداع المركزى نقدًا أو خصمًا من حسابات التسوية الخاصة بها لدى بنك المقاصة.

وحددت المادة 298 بعد التعديل طريقة تقييم الأوراق المالية المقترضة وذلك بالقيمة السوقية بسعر الإقفال المعلن بالبورصة فى نهاية كل يوم عمل، وفى حال زيادة القيمة السوقية للأوراق المالية المقترضة تلتزم الشركة باستكمال نسبة الضمان النقدى طبقًا لقواعد النظام.

وبذلك ألغت المادة بعد التعديل مسئولية شركة الإيداع المركزى عن إخطار شركة السمسرة باستكمال نسبة الضمان النقدى، كما ألغت المادة مسئولية شركة الايداع المركزى فيما يتعلق باستثمار الضمان النقدى فى أدوات الاستثمار ذات العائد الثابت، كما ألغت المادة توزيع العائد الاستثمارى المحقق بين شركة الايداع المركزى وأمين الحفظ.