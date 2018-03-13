دعوات برلمانية بالمشاركة بكثافة في انتخابات الرئاسة

سلوى عثمان، ياسمين فواز دعا عدد من النواب بالمشاركة بكثافة بالانتخابات الرئاسية التي تنطلق بالخارج يوم الجمعة المقبل. وأكد النائب خالد صالح أبو زهاد، عضو مجلس النواب عن دائرة جهينة بسوهاج، أنه اتفق بالمشاركة مع الاتحاد العام للمصريين بالسعودية على توفير…

سلوى عثمان، ياسمين فواز

دعا عدد من النواب بالمشاركة بكثافة بالانتخابات الرئاسية التي تنطلق بالخارج يوم الجمعة المقبل.

وأكد النائب خالد صالح أبو زهاد، عضو مجلس النواب عن دائرة جهينة بسوهاج، أنه اتفق بالمشاركة مع الاتحاد العام للمصريين بالسعودية على توفير 30 أتوبيس من أجل نقل المصريين بجدة إلى القنصلية للمشاركة في الانتخابات يوم الجمعة القادمة وتستمر حتى الأحد.

وأشار “نائب جهينة” أن الكثير من المصريين في الخارج يعلمون أهمية المشاركة بكثافة أمام القنصليات والسفارات في الخارج، لإعطاء رسالة بأن الشعب بكل طوائفه يقف مع الرئيس السيسي مع وطنهم قبل أي شئ، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ستكون مهمة في تاريخ الشعب المصري.

وأكد ” أبو زهاد” أن جدة بها 2.5 مليون مصري، وتعد أكبر جالية مصرية في الخارج، لذلك قمنا بعمل خط ساخن لاستقبال اتصالات المصريين، ومساعدتهم في الادلاء بأصواتهم.

في السياق نفسه، أكد نبيل أبوباشا، عضو مجلس النواب عن كفر الزيات بالغربية، أن المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في آخر مارس، تعد المسمار الأخير في نعش الإرهاب، مطالبا بضرورة المشاركة بكل قوة من جميع فئات الشعب المصري دعما الرئيس السيسي.

وقال “أبو باشا”، في بيان له، إن المجتمع الدولي يتابع بشدة المشهد المصري، فلابد ألا نخذل الرئيس عبد الفتاح السيسي، لافتًا إلى أن هناك تربصًا خارجيًا من قوى أهل الشر، لذلك لابد أن نخرج ونعلن وقوفنا بجانب الرئيس السيسي والدولة المصرية.

وهي الدعوة ذاتها التي كررها النائب خالد عبد العزيز فهمي وكيل لجنة الإسكان، ونائب حزب المصريين الأحرار بدائرة دار السلام بالقاهرة، مطالبا جميع الجاليات المصرية فى الخارج للمشاركة بفاعلية وقوة فى انتخابات الرئاسة المقرر انطلاقها يوم ١٦ مارس الجارى

وقال عبد العزيز إن المشاركة الفعالة من المصريين فى الخارج، ستكون رصاصة في قلب أعداء مصر، وستنعكس على الداخل بشكل كبير

وأكد على أنه يرى أن المصريين في الخارج والداخل واعين بما يحاك لمصر من مؤامرات، وأنه على ثقة بنزول ومشاركة الجاليات المصرية لاستكمال طريق الإصلاح السياسى.

فيما دعا النائب محمد الكومي، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار بدائرة عين شمس، الجاليات المصرية الموجودة بالخارج للمشاركة بفاعلية في الانتخابات الرئاسية

وأضاف الكومي، في بيان له، أن نزول المصريين والمشاركة بكثافة في الانتخابات الرئاسية، يؤكد وقوف الشعب المصري بجميع أطيافه خلف القيادة السياسية، ويؤدي إلي إفشال كافة المخططات التي يتم تدبير ضد مصر.