دعوات المصريين تساند غانا في كمبالا أمام أوغندا

علي المصري: يترقب المصريون اليوم فى الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة، اللقاء المرتقب الذى يجمع أوغندا بضيفتها غانا، على ملعب "مانديلا الوطني" بالعاصمة الأوغندية "كمبالا"، ضمن لقاءات الجولة الخامسة للمجموعة الخامسة التى تضم مصر والكونغو أيضا، ويلقتيان مساء غدا الأحد.ويحتل منتخب أوغندا المركز الثا

علي المصري:



يترقب المصريون اليوم فى الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة، اللقاء المرتقب الذى يجمع أوغندا بضيفتها غانا، على ملعب “مانديلا الوطني” بالعاصمة الأوغندية “كمبالا”، ضمن لقاءات الجولة الخامسة للمجموعة الخامسة التى تضم مصر والكونغو أيضا، ويلقتيان مساء غدا الأحد.

ويحتل منتخب أوغندا المركز الثاني في المجموعة برصيد سبعة نقاط، بفارق نقطتين عن منتخب الفراعنة صاحب الصدارة، في حين يحتل منتخب غانا المركز الثالث برصيد خمس نقاط، ويحتل منتخب الكونغو المركز الرابع برصيد نقطة وحيدة.

ويسعى المنتخب الأوغندي في هذا اللقاء، إلى استغلال عاملي الأرض والجمهور، من أجل تحقيق النقاط الثلاث لمواصلة الصراع على الصدارة، في حين يتطلع المنتخب الغاني في هذه المواجهة إلى تحقيق الفوز من أجل الحفاظ على آماله فى التأهل.

وينتظر منتخب مصر هدية من غانا بالتعادل أو الفوز على أوغندا، من أجل تسهيل مهمة الفراعنة نحو التأهل للمونديال بعد غياب طويل منذ عام 1990، حيث يعني الفوز وقتها صعود المنتخب المصري لكأس العالم.

ورغم فارق الإمكانيات بين أوغندا وغانا إلا أن البعض يتحدث عن مؤامرة غانية لصالح أوغندا، في ظل تراجع فرص تأهل النجوم السوداء، وأن غانا ستقوم بتفويت المباراة لأوغندا، على أن تقاتل للفوز على مصر بأرضها في آخر جولة لحرمانها من التأهل.



ويملك منتخب غانا آمالاً ضعيفة في التأهل، من خلال الفوز على أوغندا وانتظار هزيمة مصر أو تعادلها مع الكونغو ثم الفوز على مصر فى الجولة الأخيرة، ويرى البعض أن هناك غيابات مثيرة للجدل في صفوف المنتخب الغاني، بعد استبعاد عدد كبير من نجوم غانا، أبرزهم الأخوين أندريه وجوردان أيوا، نجلي الأسطورة عبيدي بيليه لأسباب فنية.

