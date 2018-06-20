دعوات المصريين تساند السعودية رغم أزمتها في مواجهة أوروجواي

علي المصري: يتطلع المنتخب السعودي إلى تعويض خسارته في المرحلة الأولى أمام روسيا، عندما يواجه منتخب أوروجواي، اليوم الأربعاء، في المرحلة الثانية من منافسات المجموعة الأولى. وترافق دعوات المصريين منتخب اﻷخضر في مواجهة اليوم، بعد الخسارة التي تلقتها مصر بثلاثة أهداف مقابل هدف، أمام منتخب روسيا، أ

علي المصري:

يتطلع المنتخب السعودي إلى تعويض خسارته في المرحلة الأولى أمام روسيا، عندما يواجه منتخب أوروجواي، اليوم الأربعاء، في المرحلة الثانية من منافسات المجموعة الأولى.

وترافق دعوات المصريين منتخب اﻷخضر في مواجهة اليوم، بعد الخسارة التي تلقتها مصر بثلاثة أهداف مقابل هدف، أمام منتخب روسيا، أمس الثلاثاء، في افتتاح الجولة الثانية لدور المجموعات للمونديال.

وودعت مصر المونديال أكلينيكيا، ولكنها تملك فرصة ضئيبة للعبور لدور الستة عشر، بعدة مراحل معقدة، تبدأ بفوز السعودية علي أوروجواي، بدون أن يسجل المنتخب اللاتيني.

ويخوض منتخب السعودية مباراة أوروجواي بعد تلقيه صدمتين مبكرتين في مونديال روسيا 2018، الأولى خسارته الساحقة أمام روسيا في الافتتاح بخماسية نظيفة، والثانية اشتعال النيران في محرك الطائرة التي أقلته يوم الاثنين إلى روستوف حيث تقام المباراة.

وعقب هزيمة الافتتاح، هاجم رئيس الاتحاد عادل عزت، اللاعبين بوضوح في مداخلة تلفزيونية بعد المباراة أن الاتحاد يعتزم محاسبة عدد من اللاعبين بعد الهزيمة الثقيلة، ذاكراً بالاسم حارس المرمى عبدالله المعيوف والمدافع عمر هوساوي والمهاجم محمد السهلاوي.

استدرك الاتحاد السعودي تصريح رئيسه، مؤكداً في بيان أن قناة العربية التي جرت المداخلة معها، قامت بـ “اجتزاء” تصريحه، مؤكداً أن عزت لم يستثن أياً من اللاعبين من المسؤولية، وأنه شخصياً ومن منطلق المسؤولية المباشرة التي تشرف بها، لا يتردد في الاعتراف بالمسؤولية عن نتيجة المباراة.

لم يمر تصريح عزت مرور الكرام، فهاجم سعود آل سويلم رئيس نادي النصر رئيس الاتحاد مغرداً: “عادل عزت، إذا كنت غير قادر على إدارة الاتحاد السعودي، وتحمل المسؤولية، فأنت تضر المنتخب والكرة السعودية ولا تفيده”، مضيفاً: “اتخاذك لقرارات عشوائية، واتهامك لعدد من اللاعبين دون غيرهم، يدل أنك فاشل إدارياً، وعليك إصلاح ما أفسدته إدارتك، وتحمل المسؤولية دون تهرب”.

أما فنياً، فقد تعرض المدرب الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي لحملات عنيفة، برغم الحماية التي تلقاها من المستشار تركي آل الشيخ، قائلا: “لا أحد يقول لي أن بيتزي ليس مدرباً معروفاً أو لا قدرات لديه”.

الخسارة أمام روسيا ذكرت بإقالة البرازيلي كارلوس ألبرتو باريرا في مونديال 1998، بعد خسارة ضد فرنسا المضيفة صفر-4.

وكان بيتزي الذي قاد تشيلي إلى لقب كوبا أمريكا 2016 ووصافة كأس القارات 2017، تولى مسؤوليته في نوفمبر الماضي، بدلاً من مواطنه إدجاردو باوزا الذي أمضى شهرين فقط على رأس المنتخب.

بعد تصريح عزت وأدانته بعض اللاعبين، كثرت التوقعات حول الذين قد يدفع بهم بيتزي ضد أوروجواي، على غرار المهاجم فهد المولد، الحارس محمد العويس وعبد الملك الخيبري، لتعويم سفينة المنتخب الذي تعرض أيضاً لخسارة أخرى فادحة أمام ألمانيا صفر-8 في مونديال 2002.

وبعد 12 سنة من الغياب، تأهلت السعودية إلى النهائيات للمرة الخامسة في تاريخها بعد 1994 عندما بلغت الدور الثاني، و1998 و2002 و2006. وفي 14 مباراة حتى الآن، فازت مرتين فقط وخسرت 10 مرات.

من جهة أوروجواي، بطلة 1930 و1950، ينوي ثنائي الهجوم لويس سواريز لاعب برشلونة الإسباني، وإدينسون كافاني لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، تعويض ما فاتهما في مباراة مصر، عندما احتاج منتخب “سيلستي” إلى هدف متأخر من المدافع خوسيه خيمينيز لخطف نقاط الفوز.

سواريز الذي أنقذ كرة شهيرة بيده في مونديال 2010 ضد غانا وعض الإيطالي جورجيو كييليني في مونديال 2014 في حادثة شهيرة أدت إلى إيقافه، سيخوض مباراته الدولية رقم 100 ضد السعودية.

أهدر ثلاث مرات أمام الحارس المصري محمد الشناوي، وبرر ذلك مدربه المخضرم “المايسترو” أوسكار تاباريز، قائلا: “لماذا لم يلعب سواريز جيدا؟ لا أعلم، هكذا أمور حصلت مع الكبار مثل بيليه ومارادونا. ليست خطيئة.

وكان سواريز الذي يملك في رصيده 51 هدفاً دولياً سجل 3 أهداف في مونديال 2010 وهدفين في البرازيل 2014، علما بأن المنتخبان ألتقيا مرتين ودياً، ففازت السعودية 3-2 في الدمام عام 2002 وتعادلاً 1-1 في جدة عام 2014.