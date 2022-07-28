«دعم نقدي لـ 20% من الشعب».. رئيس الحكومة : تفعيل حزمة الحماية الاجتماعية الاستثنائية نهاية أغسطس

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء أنهم سيعملون على الإسراع بإنهاء آليات تطبيق إجراءات الحماية الاجتماعية الاستثنائية التي وجه بها الرئيس السيسي خلال شهر ليتم إطلاق تنفيذها نهاية شهر أغسطس.

و قال رئيس الوزراء أن حزمة إجراءات الحماية الاجتماعية الاستثنائية التي وجه بها الرئيس تشمل زيادة عدد المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة من 4.1 مليون أسرة إلى 5 ملايين أسرة بمعدل زيادة حوالي 900 ألف أسرة .

وأوضح أن وزارة المالية سوف تتحمل مخصصات زيادة 500 ألف أسرة منهم والمجتمع المدني يتحمل من 400 إلى 500 ألف أسرة ، وبذلك سوف تخصص من الاحتياطي النقدي المخصص للطوارئ 3 مليارات جنيه لتغطيته .

و قال الدكتور مصطفى مدبولي أن الدولة تتكفل بدعم نقدي ل 20% من الشعب المصري ، وتأخذ في اعتبارها نسب الفقر .

وتحدث رئيس الوزراء حول مخصصات كل برامج الدعم والحماية الاجتماعية موضحا أنها عام 2015 كانت 290 مليار جنيه اتفعت في الموازنة للعام الجديد تتجاوز 490 مليار جنيه .

وقال أن كلفة المعاشات تبلغ 282 مليار جنيه يستفيد منها 10.5 مليون مواطن بالمعاش .

وأوضح أن الموازنة العامة تتحمل 190 مليار جنيه من كلفة المعاشات والباقي من الاشتراكات وهيئة التأمينات .

مضيفا أن الحزمة الاجتماعية التي وجه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية هدفها مساندة المواطنين لتحمل الأعباء التي خلفتها الأزمة الاقتصادية العالمية.