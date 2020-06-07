«دعم نفقات الموازنة».. وزير المالية يوضح أوجه صرف قرض صندوق النقد الجديد

كشف وزير المالية الدكتور محمد معيط، مساء الأحد، تفاصيل بشأن أوجه صرف صندوق النقد الجديد. جاء ذلك في مداخلة مع برنامج القاهرة الآن الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة الحدث. https://almalnews.com/%d9%85%d9%86-4-%d8%a5%d9%84%d9%89-5-%d9%85%d9%84%d9%8a%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%af%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%84%d9%8a%d8%a9-%d8%ba%d8%af%d8%a7-%d8%a8%d8%af/ وقال وزير المالية : "برنامج صندوق النقد الجديد…

كشف وزير المالية الدكتور محمد معيط، مساء الأحد، تفاصيل بشأن أوجه صرف صندوق النقد الجديد.

جاء ذلك في مداخلة مع برنامج القاهرة الآن الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة الحدث. «من 4 إلى 5 مليارات دولار»..المالية : غدا بدء مناقشة حجم تمويل آخر من صندوق النقد

وقال وزير المالية : “برنامج صندوق النقد الجديد الذي على أساسه سنحصل على 5.2 مليار دولار يقوم على هذا الأساس”.

وأضاف الوزير: “نا حاطين من ضمن أهدافنا نعمل قانون الجمارك الجديد وقولنا مش معقول المستثمر يقعد 20 يوما أو أكتر علشان يخلص إجراءاته في الجمارك، ونحاول نميكن ونسهل الأعمال فده إصلاحات هيكلية علشان تخلي المتوسط عدد الأيام يبقى في حدود 3-5 مجالات وده مجال”.

وأشار إلى : “المجال الآخر ميكنة منظومة الضرائب”.

وأكد أن “كل دي إصلاحات هيكلية شغالين فيها وعملنا قانون للمالية العامة جديد بحيث تبقى بالكامل مميكنة ووفقا لاحدث نظم إدارة المالية العامة بالإضافة لتحسين بيئة الأعمال من خلال قوانين المنافسة وسهولة التخارج من السوق”.

وتابع: “القرض على 3 دفعات على مدار السنة .. دفعة أولى .. ثم دفعتين .. هنتبلغ بموعد صرف دفعات قرض الـ 5.2 مليار دولار .. قد تكون أول دفعة خلال شهر”. المالية : سنبحث كيفية الاستفادة من التمويل المتاح لمصر من مختلف المؤسسات الدولية

وقال وزير المالية: “مصر عندها متطلبات في مجال الصحة والحماية الاجتماعية ودعم السياسات الاقتصادية الكلية بحيث تحقق الاستقرار”.

وأوضح أنها بمجرد انتهاء الأزمة مصر تستعيد بسرعة معدلات النمو اللي كانت بتستهدفها بالدرجة الاول سيتم إنفاق القرض في دعم الموازنة العامة للإنفاق على المجالات الاكثر أولوية لمواجهة أزمة كورونا لتخليق فرص عمل ودعم القطاعات المتضررة والانفاق على الصحة.

وقال إن “الأزمة شديدة ولكن الحمد لله بقالنا 4 اشهر في هذه الأزمة بالنسبة للمواطن كسلع كنوع من الاستثقرار وما إلى ذلك كان أثرها على المواطن أخف درجة ممكن .. كتير مننا كمواطنين حسن انه رغم شدة الأزمة لم يتأثر بشكل كبير”.

وأضاف الوزير: “أنا الموسم الضريبي بتاعي كان في إبريل والمفروض كانت الضرائب تتسدد كلها في إبريل، وأجلنا السداد وساندنا المنتجين وقطاعات السياحة والطيران البنك المركزي قام بمجموعة كبيرة من السياسات للتخفيف من الآثار”.

وتابع وزير المالية: “بالنسبة لجزء توسيع الانفاق على الحماية الاجتماعية ، إحنا مؤمنين إن أفضل حاجة ممكن نعملها هو إننا بسرعة نوفر فرص عمل للناس ودلوقتي اللي بنفكر فيه مشاريع تخلف آلاف من فرص العمل لان دي أفضل ضمانة نقدر نساعد بيها وبالتأكيد بنقيم الموقف كل أسبوعين وأي حاجة بنبص فيها فيما يخص الإنفاق الاجتماعي”.

ووافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في مايو على طلب مصر للحصول على مساعدة مالية طارئة بقيمة 2.772 مليار دولار لتلبية احتياجات ميزان المدفوعات العاجلة الناشئة عن تفشي جائحة COVID-19. صندوق النقد : مصر ستحتاج لدعم إضافي سريع لمواجهة تداعيات كورونا