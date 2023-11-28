دعم نفسي وزيارات للسجينات.. الداخلية تشارك بمبادرات في حملة الـ16 يومًا لمناهضة العنف ضد المرأة (صور)

نظمت وزارة الداخلية زيارات لعدد من المستشفيات لمشاركة السيدات المرضى والمحجوزات والمترددات على المستشفيات، وتقديم الدعم النفسي والمجتمعي لهن وإهدائهن بعض من الهدايا العينية، وذلك بمناسبة حملة الـ 16 يومًا لمناهضة العنف ضد المرأة، خلال الفترة من 25 نوفمبر حتى 10 ديسمبر من كل عام.

جاء ذلك في ضوء حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان ومد جسور التواصل مع كافة فئات المجتمع، والمساهمة في تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية للمواطنين ومراعاة البُعد الإنسانى والاجتماعي، وتفعيل الدور المجتمعي للوزارة من خلال تبنى وتدعيم المبادرات الإنسانية والمجتمعية.

وزارت عددًا من دور إستضافة وتوجيه المرأة وكذا دور رعاية المسنات وتوزيع هدايا عينية عليهن، بالإضافة لإيفاد قوافل طبية بالتنسيق قطاع الخدمات الطبية لتوقيع الكشف الطبى عليهن وصرف العلاج اللازم لهن بالمجان.

ونظمت احتفالية لـ20 سيدة من نزيلات إحدى دور رعاية المسنات رفقة مشرفيهم بمقر نادي الشروق لضباط الشرطة بالمعادي.

وتقرر فتح مستشفيات الشرطة على مستوى الجمهورية لتوقيع الكشف الطبى على السيدات، بدءً من يوم 25 نوفمبر ولمدة أسبوع مع صرف العلاج اللازم لهن بالمجان، وذلك تنسيقاً والمجلس القومى للمرأة.

وحرصًا من وزارة الداخلية على تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل وإتاحة الفرصة للقاء ذويهم بمختلف المناسبات، تقرر منح جميع النزيلات زيارة إستثنائية خلال الفترة من يوم 21/11/2023 حتى 7/12/2023، على ألا تحتسب تلك الزيارة ضمن الزيارات المقررة للنزلاء.

ولاقت تلك المبادرات الإنسانية مردودًا إيجابيًا لدى السيدات والكيانات المشاركة وشعورهم بمدى حرص وزارة الداخلية على تقديم أوجه الدعم والمساندة، وأثنوا على حرص الوزارة على المشاركة المجتمعية في العديد من المناسبات المختلفة ومراعاة البعد الانساني والاجتماعي.