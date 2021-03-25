دعم منظومة النظافة بالبحيرة بـ17 معدة جديدة بتكلفة 18.2 مليون جنيه

شهد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة اصطفاف المعدات الجديدة الخاصة بدعم منظومة النظافة ومواجهة الأزمات، مؤكداً أن تلك المعدات تأتي بالتزامن مع انطلاق المرحلة الثالثة لمبادرة “حياة كريمة” لتطوير الريف المصري.

ووجه آمنة المراكز التى ينفذ بها المبادرة بتوجية السيارات والمعدات المخصصة لها لقرى المبادرة، حيث ستسهم تلك المعدات ذات المواصفات فنية كبيرة والحجم الصغير (5 أطنان) للوصول لجميع الشوارع بالقرى، وذلك في إطار الجهود المبذولة للارتقاء بمنظومة النظافة والبيئة ومجابهة الأزمات بالبحيرة، للحفاظ على البيئة والظهور بالمدن بالشكل الحضارى.

وتلك المعدات عبارة عن 17 سيارة ومعدة تبلغ تكلفتها 18.2 مليون جنيه عبارة عن سيارتين مكبس سعة 20 طنا لدعم المنظومة بمركزي حوش عيسى وبدر و5 سيارات مكبس حمولة 5 أطنان لمراكز أبو المطامير وبدر وكوم حمادة، وسيارتين قلاب 12 طن لمركزي كفر الدوار وأبو حمص، و4 سيارات كسح 5 متر مكعب لمراكز أبو حمص ودمنهور وإدكو وسيارتين كسح 10 متر مكعب لمركزي دمنهور وكوم حمادة، إضافة إلى مقطورة كسح 5 متر مكعب لمركز أبو حمص.

وأكد محافظ البحيرة أن معدات النظافة الجديدة ستعمل على تدعيم القرى المحرومة بالوحدات المحلية مما سيسهم في زيادة معدلات إنجاز مبادرة تطوير الريف المصري، كما وجه بضرورة اختيار أكفء العناصر للعمل على تلك السيارات مع تدريبها التدريب الأمثل وكذا عمل الصيانة الدورية وتوافر قطع الغيار اللازمة لضمان استمرار تشغيلها دون توقف، مع سرعة تسليمها للوحدات المحلية لتدخل الخدمة فوراً .

يذكر أن خلال العامين الماضيين تم دعم منظومة النظافة بأكثر من 100 معدة جديدة بتكلفة تتجاوز 170 مليون جنيه.

كما شهد شهر مارس الجاري إضافة 19 سيارة حمولة 5 أطنان متنوعة بقيمة إجمالية 12 مليون جنيه، إضافة إلى بدء التشغيل التجريبي للمحطة الوسيطة بدهشور بدمنهور للعمل على دعم منظومة النظافة بالمحافظة.

رافق محافظ البحيرة، د/ نهال بلبع – نائب المحافظ وم/ حازم الأشموني – السكرتير العام للمحافظة، ورؤساء الوحدات المحلية ود/ منى شهاب – مدير إدارة البيئة بالمحافظة.