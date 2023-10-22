دعم منظومة النظافة بالإسكندرية بـ 12 سيارة بقيمة 65 مليون جنيه

قال اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، إنه تم دعم منظومة النظافة بالإسكندرية بـ 12 سيارة نقل كبيرة بقيمة 65 مليون جنيه، وضمها لأسطول الشركة لزيادة معدل نقل المخلفات يوميًا.

جاء ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بجعل مدينة الإسكندرية نموذجا يحتذى به في منظومة النظافة.

وثمن اللواء محمد الشريف الجهود التي تقوم بها شركة نهضة مصر للخدمات البيئية برئاسة حسام الدين إمام رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، مشيدًا بتعاونها المستمر مع الأجهزة التنفيذية لرفع كفاءة منظومة النظافة، وتوفير خدمة نظافة يتراضاها المواطن السكندري.

يذكر أن التريلات الجديدة تبلغ سعتها في النقلة الواحدة من 60 إلى 65 طنا، وستساعد في زيادة عدد النقلات اليومية التي تتم إلى المدفن مما سيكون لها الأثر البالغ في تفريغ المحطات الوسيطة أولا بأول من المخلفات وسيكون له أثره الإيجابي على المنظومة بشوارع الإسكندرية وتسريع وتيره العمل الميداني.