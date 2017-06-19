دعم مصر يفوض السويدى للتعامل مع معارضي ترسيم الحدود

ياسمين فوازقرر المكتب السياسي لائتلاف "دعم مصر" في اجتماعه اليوم الإثنين، تفويض رئيس الائتلاف المهندس محمد السويدى للتعامل مع النواب المعارضين لاتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية، والمعروفة إعلاميا بتيران وصنافير.ووفقا للدكتور هشام عمارة، عضو المكتب السياسي للائتلاف، فإن ا



ياسمين فواز

قرر المكتب السياسي لائتلاف “دعم مصر” في اجتماعه اليوم الإثنين، تفويض رئيس الائتلاف المهندس محمد السويدى للتعامل مع النواب المعارضين لاتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية، والمعروفة إعلاميا بتيران وصنافير.

ووفقا للدكتور هشام عمارة، عضو المكتب السياسي للائتلاف، فإن المكتب حصر في اجتماعه اليوم النواب المعارضين للاتفاقيةـ والذين صوتوا بالرفض عليها، مؤكدا أن عددهم لا يتجاوز الـ١٦ نائبا.

وأشار عمارة، في تصريحاته لـ”المال”، إلي وجود حالة من الاستياء داخل المكتب السياسي من تصرفات النواب المخالفين للائحة الائتلاف، مشددا علي أن تفويض المكتب السياسي لرئيس الائتلاف يهدف إلي التعامل مع كل حالة علي حدة، واتخاذ العقاب المناسب وفقا للائحة خلال الأسبوع المقبل.