دعم مصر يجتمع بالنواب الرافضين لتيران وصنافير غدًا

ياسمين فوازأكد النائب هشام عمارة، عضو المكتب السياسي لائتلاف "دعم مصر" أن المكتب السياسي للائتلاف بصدد عقد اجتماع غدا الإثنين لدراسة التصريحات والأخبار المتداولة من جانب عدد من النواب المنتمين للائتلاف والتي أكدوا فيها رفضهم لاتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية والمعروفة إعلام

ياسمين فواز

أكد النائب هشام عمارة، عضو المكتب السياسي لائتلاف “دعم مصر” أن المكتب السياسي للائتلاف بصدد عقد اجتماع غدا الإثنين لدراسة التصريحات والأخبار المتداولة من جانب عدد من النواب المنتمين للائتلاف والتي أكدوا فيها رفضهم لاتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية والمعروفة إعلاميا بتيران وصنافير، قائلا: “سنفتح حوار ديموقراطي مع النواب المعارضين للاتفاقية للتأكد من صحة ما نسب إليهم من تصريحات او إدراج إسمائهم ضمن النواب الرافضة للاتفاقية التي أعلن الائتلاف موافقته عليها”.

وأضاف عمارة في تصريحاته لـ”المال” أنه في حالة صحة رفض نواب الاتفاقية ومخالفتهم لقرار الائتلاف فإنه ذلك يعد مخالفة واضحة للائحة للائتلاف والتي تصل إلى حد الفصل من عضوية الائتلاف.

من جانبه كشف النائب طلعت خليل أحد النواب الرافضين للاتفاقية عن انضمام نواب من الائتلاف إلى قائمة النواب الرافضين للاتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية والمعروفة إعلاميا بتيران وصنافير.