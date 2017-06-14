دعم مصر والنور يعلنان تأييدهما لاتفاقية ترسيم الحدود

ياسمين فوازأعلن النائب محمد السويدى رئيس ائتلاف دعم مصر، موافقة الائتلاف على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية والمعروفة إعلاميا بتيران وصنافير، قائلا: 'إن تلك الموافقة ستكلفنا الكثير لكننا لن نسرق أحدا ".وتابع:" على أنه لو كانت القوات المسلحة تدرك أن الاتفاقية خاطئة لم تك

ياسمين فواز

أعلن النائب محمد السويدى رئيس ائتلاف دعم مصر، موافقة الائتلاف على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية والمعروفة إعلاميا بتيران وصنافير، قائلا: ‘إن تلك الموافقة ستكلفنا الكثير لكننا لن نسرق أحدا “.

وتابع:” على أنه لو كانت القوات المسلحة تدرك أن الاتفاقية خاطئة لم تكن ستصمت على ذلك إطلاقا، مؤكدا أن قرار المجلس بالموافقة سيعانى منها النواب شعبيا لكن المسؤولية الوطنية تحتم علينا ذلك.

كما أعلن النائب محمد صلاح، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور، موافقته على اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، المعروفة إعلاميًا بتيران وصنافير.

جاء ذلك فى الجلسة العامة للتصويت النهائى على الاتفاقية والمنعقدة الآن، مؤكدًا أن كل واحد مسئول عن قراره أمام الله، مستطردًا: “تيران وصنافير خضعت لمصر من من أعمال الإدارة وليس من أعمال السيادة”.