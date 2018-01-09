دعم مصر: قانون الإفلاس سيصلح عوار عشرات السنوات

ياسمين فواز أعلن النائب محمد السويدى، رئيس ائتلاف دعم مصر، عن موافقة الائتلاف على مشروع قانون الإفلاس من حيث المبدأ، مؤكدًا أن القانون سيصلح عوارًا موجوداً منذ عشرات السنوات، ويعطى الحق للمفلس فى الاستمرار في العمل، طالما لم يرتكب جرمًا أو تحايلًا على القانون. وقال السويدي، خلال الجلسة العامة لمجل

ياسمين فواز

أعلن النائب محمد السويدى، رئيس ائتلاف دعم مصر، عن موافقة الائتلاف على مشروع قانون الإفلاس من حيث المبدأ، مؤكدًا أن القانون سيصلح عوارًا موجوداً منذ عشرات السنوات، ويعطى الحق للمفلس فى الاستمرار في العمل، طالما لم يرتكب جرمًا أو تحايلًا على القانون.

وقال السويدي، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء مناقشة تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة، بإصدار قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس: “إن في القانون الحالى لو واحد فتح كشك وأفلس يعامل أسوأ من أى مجرم فى مصر، والقانون يجعل المفلسين يخجلون من العمل والاستثمار مرة أخرى”.

وأضاف أن القانون الحالى تضمن مواجهة تلك المشكلات ويساعد على خلق مناخ أعمال أفضل بكثير مما كان موجود سابقًا، موجهًا الشكر للحكومة على تفكيرها فى مصلحة المناخ السليم.